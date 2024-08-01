Безплатний газ в Україні — чотири області влада забезпечить енергоресурсом

Побутовий газ. Фото: Unsplush

Жителів чотирьох регіонів України забезпечать гуманітарним газом. До відповідного експериментального проєкту долучилась також Херсонська область.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Деталі експериментального газового проєкту

Йдеться про експериментальний проєкт із забезпечення скрапленим газом населення прифронтових територій. Раніше планували постачати газ у балонах як гуманітарну допомогу вразливим категоріям населення, що проживає на прифронтових територіях у трьох областях:

Харківська;

Сумська;

Донецька.

"Під час чергової наради віцепрем’єрка підтримала пропозицію Херсонської ОВА включити і Херсонщину до зазначеного експериментального проєкту", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Також учасники наради обговорили стан погодження із зацікавленими органами доопрацьованого проєкту постанови, розглянули технічні моменти втілення відповідного проєкту в регіонах.

Зокрема, мають намір залучити міжнародних партнерів у частині постачання обладнання для реалізації експериментального проєкту. Воно б дало змогу забезпечити операції із газом.

У відомстві зауважили, що проєкт курує віцепрем'єр Ірина Верещук. Розробляє проєкт Міненергетики, Мінреінтеграції, інші зацікавлені міністерства та відомства.

"Наразі проєкт переданий до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду Урядом", — додали у пресцентрі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу від Українського гуманітарного фонду. Для цього потрібно відповідати певним критеріям та мати потрібні документи.

Раніше у ПФУ пояснили, хто і на які послуги може отримати житлову субсидію. Громадяни самостійно можуть обрати, за які послуги хочуть мати фінансову допомогу від держави.