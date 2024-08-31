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Клиенты могут терять в Ощадбанке 300 грн ежемесячно — что нужно знать

31 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк может списывать со счета по 300 грн ежемесячно — детали жалобы клиента
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на ряд проблем, которые имеют в банке. В частности, с карточки, которой не пользуются, ежемесячно взимают по 300 гривен комиссии.

Об этом говорится в жалобе на портале Minfin.

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Проблемы клиентов в Ощадбанке

Как рассказала одна из клиенток Ощадбанка, она целый год имеет постоянные проблемы в сервисах финучреждения. В частности, так и не вернули утраченные деньги в банкомате.

"Год уже накапливаю негативный опыт по "сотрудничеству" с Ощадбанком. Первый, когда терминал съел мои деньги (приняли заявление, обещали обратную связь. Когда сама пришла снова, оказалось, что надо писать еще какую-то бумажулю. Сделала это еще раз), обещали держать на связи. До сих пор тишина", — объясняет она.

Также при переводе средств по неизвестным причинам показывает сумму как наличие долга.

"Второй момент. Если Вам перевели средства и вы ими сразу рассчитались — личные средства становятся долгом. Потому что они вроде бы еще не переведены на карту, а в карте уже есть сумма", — уточнила она.

Также женщина заметила автоматическое списание комиссии в 300 грн с "элитной" карты, хотя уже долгое время ею не пользуется.

"Третье. Закрытие карты. За пользование картой, которую уже не использую… снимают 300 гривен в месяц (платина, блин). Одно название от платины. Когда я оплатила эти средства, то на время приема со специалистом, на экране… задолженность. Придите завтра. Руководители Ощадбанка! Работа Вашего заведения выглядит как мошенничество. Вы не помогаете людям, а крадете у них", — добавила клиентка.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

 

На портале объяснили, что если перечислили средства и ими сразу был произведен расчет — личные средства действительно становятся долгом, ведь считаются будто еще не переведены на карту, хотя показывает, что сумма есть.

В таком случае нужно проверять статус операции. Пока не исчезнет надпись "в обработке" — деньги не стоит трогать. Срок обработки в Ощадбанке — от двух часов до трех банковских суток. Проследить это можно в истории операций во время проверки квитанции.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении Ощадбанк рассказали, как обменять купюры мелких номиналов на более крупные, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Также писали, что платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета

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