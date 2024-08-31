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Клієнти можуть втрачати в Ощадбанку 300 грн щомісяця — що треба знати

31 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк може списувати з рахунку по 300 грн щомісяця — деталі скарги клієнта
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться на низку проблем, які мають у банку. Зокрема, з картки, якою не користуються, щомісяця стягують по 300 гривень комісії.

Про це йдеться у скарзі на порталі Minfin.

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Проблеми клієнтів в Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток Ощадбанку, вона цілий рік має постійні проблеми у сервісах фінустанови. Зокрема, досі не повернули втрачені гроші у банкоматі.

"Рік вже накопичую негативний досвід щодо "співпраці"з Ощадбанком. Перший, коли термінал з'їв мої гроші (прийняли заяву, обіцяли зворотній зв’язок. Коли сама прийшла знову, виявилося, що треба писати ще якусь бумажулю. Зробила це ще раз, обіцяли тримати на зв’язку. До цього часу тиша", — пояснює вона.

Також у разі перерахунку коштів з невідомих причин показує суму як наявність боргу.

"Другий момент. Якщо Вам перевели кошти і ви ними зразу розрахувалися — особисті кошти стають боргом. Бо вони ніби ще не переведені на карту, а в карті вже є в наявності сума", — уточнила вона.

Також жінка вона помітила автоматичне списання комісії у 300 грн з "елітної" карти, хоч вже тривалий час не користується.

"Третє. Закриття карти. За користування картою, яку вже не використовую…знімають 300 гривень в місяць (платина, блін). Одна назва від платини. Коли я сплатила ці кошти, то на час прийому зі спеціалістом, на екрані… заборгованість. Прийдіть завтра. Керівники Ощадбанку! Робота Вашого закладу виглядає ніби шахрайство. Ви не допомагаєте людям, а обираєте їх", — додала клієнтка.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

 

На порталі пояснили, що якщо перерахували кошти і ними було одразу здійснено розрахунок — особисті кошти дійсно стають боргом, адже вважаються ніби ще не переведені на карту, хоч показує, що сума є наявності.

У такому разі треба перевіряти статус операції,. Доки не зникне напис "обробляється" — гроші не варто чіпати. Термін обробки в Ощадбанку — від двох годин до трьох банківських діб. Прослідкувати за цим можна в історії операцій під час перевірки квитанції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові Ощадбанк розповіли, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Також писали, що платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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