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Главная Финансы Клиентам ПриватБанка расширили услуги — что стало доступным

Клиентам ПриватБанка расширили услуги — что стало доступным

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Дата публикации 28 июня 2025 07:01
ПриватБанк обновил сервисы — что нужно знать о новом предложении
Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что нужно знать о покупке ОВГЗ в режиме 24/7 Как инвестировать деньги в гособлигации в Приват24

Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна возможность осуществлять покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте "Приват24" в круглосуточном режиме. В финучреждении назвали нюансы относительно операций по приобретению ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка.

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Что нужно знать о покупке ОВГЗ в режиме 24/7

Как отмечается, в ПриватБанке теперь в круглосуточном режиме действует инвестиционная площадка на одноименном портале с приложением.

"Отныне клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24", — говорится в сообщении.

По правилам, минимальный размер инвестиции может составлять не менее 1 тыс. грн.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как инвестировать деньги в гособлигации в Приват24

В банке объяснили, что для того, чтобы начать инвестировать средства в государственные облигации, необходимо сделать несколько простых шагов. А именно:

  • зайти в раздел "Услуги";
  • перейти в "Ценные бумаги";
  • выбрать ОВГЗ;
  • внести все необходимые данные;
  • подписать с помощью SmartID документы об открытии счета в ценных бумагах и покупке.

В соответствующем сервисе финучреждения нет налоговых сборов и дополнительных расходов на приобретение.

Граждане могут подавать заявки на покупку или продажу ценных бумаг в Приват24 круглосуточно, однако, согласно регламенту сервиса:

  • заявки, поданные до 13:00, — должны выполняться в течение текущего рабочего дня;
  • заявки, поданные после 13:00, — будут выполнены на следующий рабочий день;
  • заявки, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, — будут обработаны на следующий рабочий день.

В Приват24 доступны:

  • широкий перечень государственных облигаций для покупки в гривне, долларах и евро;
  • просмотр остатков приобретенных ОВГЗ;
  • информация об операциях с ценными бумагами;
  • возможность контроля портфеля в ценных бумагах, в частности, поступления купонных платежей и средств за погашение облигаций.

"Также ПриватБанк предоставляет возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online", — добавили в финучреждении.

Напомним, в ПриватБанке установили сниженные тарифы на валютные переводы. Соответствующая услуга обойдется вдвое меньше и составит 1%.

Также мы писали, что в ПриватБанке предлагают клиентам услугу по защите от мошенничества, которая позволит защитить кровные. В банке рассказали, сколько стоит соответствующий сервис.

ПриватБанк инвестиции деньги банки облигации
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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