ПриватБанк обновил сервисы — что нужно знать о новом предложении

Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна возможность осуществлять покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте "Приват24" в круглосуточном режиме. В финучреждении назвали нюансы относительно операций по приобретению ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка.

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Как отмечается, в ПриватБанке теперь в круглосуточном режиме действует инвестиционная площадка на одноименном портале с приложением.

"Отныне клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24", — говорится в сообщении.

По правилам, минимальный размер инвестиции может составлять не менее 1 тыс. грн.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как инвестировать деньги в гособлигации в Приват24

В банке объяснили, что для того, чтобы начать инвестировать средства в государственные облигации, необходимо сделать несколько простых шагов. А именно:

зайти в раздел "Услуги";

перейти в "Ценные бумаги";

выбрать ОВГЗ;

внести все необходимые данные;

подписать с помощью SmartID документы об открытии счета в ценных бумагах и покупке.

В соответствующем сервисе финучреждения нет налоговых сборов и дополнительных расходов на приобретение.

Граждане могут подавать заявки на покупку или продажу ценных бумаг в Приват24 круглосуточно, однако, согласно регламенту сервиса:

заявки, поданные до 13:00, — должны выполняться в течение текущего рабочего дня;

заявки, поданные после 13:00, — будут выполнены на следующий рабочий день;

заявки, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, — будут обработаны на следующий рабочий день.

В Приват24 доступны:

широкий перечень государственных облигаций для покупки в гривне, долларах и евро;

просмотр остатков приобретенных ОВГЗ;

информация об операциях с ценными бумагами;

возможность контроля портфеля в ценных бумагах, в частности, поступления купонных платежей и средств за погашение облигаций.

"Также ПриватБанк предоставляет возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online", — добавили в финучреждении.

Напомним, в ПриватБанке установили сниженные тарифы на валютные переводы. Соответствующая услуга обойдется вдвое меньше и составит 1%.

Также мы писали, что в ПриватБанке предлагают клиентам услугу по защите от мошенничества, которая позволит защитить кровные. В банке рассказали, сколько стоит соответствующий сервис.