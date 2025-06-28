ПриватБанк обновил сервисы — что нужно знать о новом предложении

Клиентам ПриватБанка расширили услуги — что стало доступным
Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна возможность осуществлять покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте "Приват24" в круглосуточном режиме. В финучреждении назвали нюансы относительно операций по приобретению ценных бумаг.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка.
Что нужно знать о покупке ОВГЗ в режиме 24/7
Как отмечается, в ПриватБанке теперь в круглосуточном режиме действует инвестиционная площадка на одноименном портале с приложением.
"Отныне клиенты банка могут круглосуточно покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сайте Приват24", — говорится в сообщении.
По правилам, минимальный размер инвестиции может составлять не менее 1 тыс. грн.
Как инвестировать деньги в гособлигации в Приват24
В банке объяснили, что для того, чтобы начать инвестировать средства в государственные облигации, необходимо сделать несколько простых шагов. А именно:
- зайти в раздел "Услуги";
- перейти в "Ценные бумаги";
- выбрать ОВГЗ;
- внести все необходимые данные;
- подписать с помощью SmartID документы об открытии счета в ценных бумагах и покупке.
В соответствующем сервисе финучреждения нет налоговых сборов и дополнительных расходов на приобретение.
Граждане могут подавать заявки на покупку или продажу ценных бумаг в Приват24 круглосуточно, однако, согласно регламенту сервиса:
- заявки, поданные до 13:00, — должны выполняться в течение текущего рабочего дня;
- заявки, поданные после 13:00, — будут выполнены на следующий рабочий день;
- заявки, поданные в выходные дни, первый день месяца или последний день квартала, — будут обработаны на следующий рабочий день.
В Приват24 доступны:
- широкий перечень государственных облигаций для покупки в гривне, долларах и евро;
- просмотр остатков приобретенных ОВГЗ;
- информация об операциях с ценными бумагами;
- возможность контроля портфеля в ценных бумагах, в частности, поступления купонных платежей и средств за погашение облигаций.
"Также ПриватБанк предоставляет возможность через Приват24 не только покупать, но продавать ОВГЗ в режиме online", — добавили в финучреждении.
Напомним, в ПриватБанке установили сниженные тарифы на валютные переводы. Соответствующая услуга обойдется вдвое меньше и составит 1%.
Также мы писали, что в ПриватБанке предлагают клиентам услугу по защите от мошенничества, которая позволит защитить кровные. В банке рассказали, сколько стоит соответствующий сервис.
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