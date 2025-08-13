Операції з валютою у ПриватБанку — клієнт залишився без 1 тис. доларів

Людина тримає гроші та картку біля термінала. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "ПриватБанку" розповів про втрату 1 тис. доларів під час обміну валюти в одному з пристроїв фінустанови. Також повідомив, що процедура повернення заблокованих банком коштів виявилась теж непростою.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

Детальніше про втрату валюти у банкоматі ПриватБанку

В одному з повідомлень про проблему з обміном валюти у банкоматі розповів клієнт ПриватБанку. Він зазначив, що майже тиждень тому намагався обміняти у банкоматі 1 тис. доларів США на гривні. Під час операції банкомат вказав, що йдеться у гривневому еквіваленті про суму у 41,1 тис. грн, а після цього з’явилася помилка і пристрій "завис". Кошти на банківський рахунок не надійшли.

Клієнт одразу звернувся у службу підтримки банку, де пообіцяли, що питання буде вирішене, однак відтоді кошти так і не надійшли. З боку банку пояснюють, що потрібно зачекати, точних термінів щодо повернення кошів поки не надають. У зв'язку з цим клієнт рекомендував бути максимально обережними під час процедури обміну валют у банкоматах ПриватБанку.

"Кошти фактично заблоковані банком уже кілька днів, і без тиску з боку клієнта, судячи з відгуків інших людей, процес може затягнутися. Рекомендую всім бути максимально обережними при обміні валют у банкоматах ПриватБанку та фіксувати всі операції на відео чи фото, щоб мати докази у разі подібних ситуацій..." — йдеться у зверненні.

Правила повернення втрачених коштів у банкоматах

Згідно з правилами ПриватБанку, клієнт у подібних випадках має звернутися до фінустанови із заявкою на повернення грошей.

У разі невидачі коштів — пристрої інкасують щонайменше раз на тиждень, тому повернути гроші можуть за кілька днів. Однак процедура може тривати довше у разі невидачі коштів з іншої фінустанови.

Загалом терміни розгляду та повернення грошей можуть коливатися від 45 до 120 днів.

Клієнти можуть знизити ризики втрати грошей в терміналі чи банкоматі наступним чином:

уникати операцій у незнайомих банкоматах;

проводити операції у банкоматі банку, що випустив карту;

не знімати великі суми грошей за один раз;

проводити операції з великими сумами через касу банку.

