ПриватБанк просит обновить некоторые данные — подробности

Клиентам ПриватБанка поступает важное требование — детали
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" пожаловались на требование дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи (ЦСП). Известно, зачем банк отправляет соответствующую просьбу.
Такое сообщение появилось на портале "Минфин".
Требование о цифровой подписи в ПриватБанке
Как говорится в сообщении одного из клиентов банка, просьба дать разрешение на цифровую подпись поступила в мобильное приложение "Приват24".
Гражданин попросил банковское финучреждение объяснить, почему навязывают соответствующее требование.
"В приложении Приват24 начали требовать предоставить им согласие на использование моей цифровой подписи...", — отмечается в обращении.
Что нужно знать о ЦСП в ПриватБанке
На портале ПриватБанка отмечается, что цифровая собственноручная подпись (ЦСП) является подписью физлица, созданной на экране электронного сенсорного устройства и неразрывно связанной с электронным документом, подписанным этой подписью.
Требование дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи предусмотрено украинским законодательством.
Так, в своей деятельности банк имеет право создавать использовать и уничтожать документы, в том числе электронные, где содержатся данные, в том числе электронные, а также совершать сделки в виде документов, созданных как в бумажном, так и в электронном формате.
Применение квалифицированной электронной подписи происходит банком в рамках процесса SmartID. Речь идет о системе дистанционного доступа к личным ключам клиента, расположенных в облачном хранилище, что реализовано на защищенных сетевых криптомодулях.
Также банк просит вместе с ЦСП актуализировать данные через приложение "Приват24". Для этого следует использовать последнюю версию приложения или обновленную web-версию. Для актуализации данных можно обратиться с паспортом и идентификационным кодом в любое отделение ПриватБанка.
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