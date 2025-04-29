ПриватБанк просит обновить некоторые данные — подробности

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" пожаловались на требование дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи (ЦСП). Известно, зачем банк отправляет соответствующую просьбу.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин".

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Требование о цифровой подписи в ПриватБанке

Как говорится в сообщении одного из клиентов банка, просьба дать разрешение на цифровую подпись поступила в мобильное приложение "Приват24".

Гражданин попросил банковское финучреждение объяснить, почему навязывают соответствующее требование.

"В приложении Приват24 начали требовать предоставить им согласие на использование моей цифровой подписи...", — отмечается в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что нужно знать о ЦСП в ПриватБанке

На портале ПриватБанка отмечается, что цифровая собственноручная подпись (ЦСП) является подписью физлица, созданной на экране электронного сенсорного устройства и неразрывно связанной с электронным документом, подписанным этой подписью.

Требование дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи предусмотрено украинским законодательством.

Так, в своей деятельности банк имеет право создавать использовать и уничтожать документы, в том числе электронные, где содержатся данные, в том числе электронные, а также совершать сделки в виде документов, созданных как в бумажном, так и в электронном формате.

Применение квалифицированной электронной подписи происходит банком в рамках процесса SmartID. Речь идет о системе дистанционного доступа к личным ключам клиента, расположенных в облачном хранилище, что реализовано на защищенных сетевых криптомодулях.

Также банк просит вместе с ЦСП актуализировать данные через приложение "Приват24". Для этого следует использовать последнюю версию приложения или обновленную web-версию. Для актуализации данных можно обратиться с паспортом и идентификационным кодом в любое отделение ПриватБанка.

Напомним, ранее в ПриватБанке назвали нюансы перевода пенсионных выплат на банковскую карту. При этом человек может не закрывать счет в другом банке.

Также мы сообщали, что в ПриватБанке могут взимать комиссию за номер банковского счета IBAN. Стоит услуга 100 грн, однако можно и не платить.