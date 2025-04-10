Правила переводов в Ощадбанке — как не влезть в долги

Телефон и карта в руках. Фото: Freepik

Госфинучреждение "Ощадбанк" из-за особенностей механизма обработки переводов может выставлять клиентам задолженность по счетам. На такие случаи жалуются клиенты банка, которые столкнулись с подобными проблемами.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Задолженность в Ощадбанке из-за переводов

Как рассказала одна из клиенток банка, у нее на зарплатном счете возник долг, тогда как деньги не занимала. Причиной такой ситуации стала долговременная процедура обработки переводов. Деньги поступают на счет, однако ими не желательно пользоваться, ведь они несколько дней находятся в обработке, иначе у клиента может возникнуть долг, пояснила женщина.

"Я имела в банке только зарплатную карточку, никаких кредитов. По карте проходила только з/п или другие собственные средства. Когда я впервые увидела сообщение о задолженности, мне чуть не случился инфаркт. Поддержка объяснила, что это потому, что личные переводы они обрабатывают несколько дней. А я получила перевод и через несколько часов им воспользовалась. Они не успели обработать платеж, и поэтому, типа, выдали в долг мне мои собственные средства", — говорится в сообщении.

Из-за этого впоследствии женщина начала получать сообщения и звонки от коллекторов о долге перед Ощадбанком по кредиту.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в Ощадбанке

На портале представители Ощадбанка не ответили на обращение клиентки. Ранее на аналогичную проблему в финучреждении дали объяснение: иногда в банке возможны технические сбои, поэтому подобные долги впоследствии погашаются автоматически. В таких случаях можно обратиться в финучреждение за помощью.

"К сожалению, если произошел технический сбой, то этот долг должен автоматически погаситься", — отмечали в финучреждении.

Клиенты могут уточнить информацию в Ощадбанке путем:

телефонного обращения в контакт-центр — 0800210800;

через электронное обращение в системе "Мобильный Ощад" с помощью функции "Обратная связь".

Также мы сообщали, что мошенники начали подделывать чат-бот Ощадбанка. Из-за этого один из граждан потерял таким образом почти 50 тыс. гривен, открыв персональные данные.

Ранее мы писали, что украинцам в Ощадбанке выдают вместе с обычными картами кредитные. Отказаться позволяют только через месяц, хотя, по данным НБУ, такая практика противоправна.