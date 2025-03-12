В Ощадбанке объяснили, почему задерживается начисление соцвыплат

Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" объяснили, почему социальную помощь и пенсии могут начислять клиентам позже других банков. С просьбой уточнить причины регулярных задержек в выплатах обратились некоторые украинцы.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

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Задержки в начислении соцвыплат в Ощадбанке

Как отметила одна из гражданок, она заметила, что в Ощадбанке все социальные выплаты начисляются позже других банков. На горячей линии причины такой задержки не объяснили.

"Странно, еще вчера помощь по инвалидности давали почти на всех банках, кроме Ощада. И это каждый месяц... Вчера в соцсетях люди бросали много скринов, что выплатили... Я не понимаю, конечно, в делах банков, но ведь имеете с этого какую-то пользу и то, что кто-то, где-то ждет то банка...", — написала клиентка.

Объяснение представителей Ощадбанка

Сотрудник Ощадбанка отреагировал на обращение, отметив, что банк не задерживает зачисление выплат. По процедуре, как только средства поступают в банк, в тот же день их начисляют клиентам на карточные счета.

Время зачисления может зависеть от графика финансирования, установленного Министерством социальной политики и Казначейством. При этом банк не может знать, какая именно у них очередность.

"Выплата пенсии — это целевые зачисления, и они начисляются на счета клиентов в день их поступления в банк... Как только банк получает средства, в тот же день перечисляет их клиентам. Какая очередность начисления по банкам — это вопрос непосредственно к организации, которая перечисляет средства в банк", — добавил представитель Ощадбанка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы писали о том, какую плату берут в Ощадбанке за снятие заработной платы со счета. В частности, в Mastercard Word Debit разрешено снимать 50 тыс. гривен без комиссии в течение месяца.

Также в Ощадбанке объясняли, что могут списывать большие комиссии за операции. В частности, могут взыскать в некоторых случаях максимальные 1,5 тыс. грн.