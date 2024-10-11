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Клиентам Ощадбанка объяснили, как иметь доступ к средствам при потере SIM-карты

11 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк рассказал, как потеряв SIM-карту, пользоваться приложением
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" пенсионного возраста не имеют доступа к средствам из-за потери SIM-карты. В финучреждении объяснили, как дейстовать.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в сообщении, люди пенсионного возраста имеют проблемы из-за потери SIM-карты. Пытались подключить услугу получения SMS-кода в Viber, однако система не отправляет код.

"Мои дедушка и бабушка получали пенсию через Ощадбанк. В результате они потеряли SIM-карту и подключили услугу получения SMS-кода в Viber, но код так и не поступает, хотя все настройки правильные (Ощадбанк не заблокирован, они получают бизнес-сообщения). Сообщения о новостях Ощадбанка в Viber приходят, но сам код для получения пенсии "нет", — сообщают клиенты

В связи с проблемой они неоднократно обращались к технической поддержке, однако кроме ответа: "У нас все работает, разбирайтесь сами", помощи не получили.

В итоге у граждан нет возможности получить собственные средства, и это ставит их в критическую ситуацию.

"Техническая поддержка оказалась бесполезной. Банк оставил пожилых людей на произвол судьбы!", — говорится в сообщении.

Советы представителей Ощадбанка

Как отметили в главном офисе Ощадбанка, соответствующий код может поступать в вайбер до конца текущих суток, когда было подключение. В связи с этим посоветовали после входа в мобильное приложение настроить вход и подтверждение операций с помощью кода доступа или отпечатка пальца.

"Когда настраивают получение кодов в вайбер для входа в приложение Ощад, коды будут поступать в вайбер до конца текущих суток, в которые было произведено подключение. Поэтому после входа в приложение рекомендуем настроить следующий вход и подтверждение операций с помощью кода доступа или отпечатка пальца", — отметили в банке.

Также порекомендовали для повторной настройки получения кодов обратиться в банк:

  • в контакт-центр — по телефону 0 800 210 800;
  • выполнить веб-вызов или вызов через вайбер.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: соцсети Сбербанка

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на ежемесячную потерю 100 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если счет остается неактивным.

Также Ощадбанк предупредил клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Ощадбанк деньги телефоны банки банковские счета

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