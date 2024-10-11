Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Клієнтам Ощадбанку пояснили, як мати доступ до коштів у разі втрати SIM-карти arrow

Клієнтам Ощадбанку пояснили, як мати доступ до коштів у разі втрати SIM-карти

11 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк розповів, як втративши SIM-карту, користуватись застосунком
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" пенсійного віку втратили доступ до коштів через втрату SIM-карти. У фінустанові пояснили, як діяти.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Доступ до коштів в Ощадбанку при втраті SIM-картки

Як зазначається у дописі, люди пенсійного віку мають проблеми через втрату SIM-карти. Намагались підключили послугу отримання SMS-коду у Viber, однак система не надсилає код.

"Мої дідусь і бабуся отримували пенсію через Ощадбанк. Через війну вони втратили SIM-карту та підключили послугу отримання SMS-коду у Viber, але код так і не надходить, хоча всі налаштування правильні (Ощадбанк не заблокований, вони отримують бізнес-повідомлення). Повідомлення про новини Ощадбанку у Viber приходять, але сам код для отримання пенсії" — ні", — зазначають клієнти.

У зв'язку з проблемою вони неодноразово зверталися до технічної підтримки, однак, окрім відповіді: "У нас усе працює, розбирайтеся самі", допомоги не отримали.

У підсумку — у громадян немає можливості отримати власні кошти, і це ставить їх у критичну ситуацію.

"Технічна підтримка виявилася безкорисною. Банк залишив літніх людей напризволяще!", — йдеться у повідомленні.

Поради представників Ощадбанку

Як зазначили в головному офісі Ощадбанку, відповідний код може надходити у вайбер до кінця поточної доби, коли було підключення. У зв'язку з цим порадили після входу в мобільний застосунок налаштувати вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця

"Коли налаштовують отримання кодів у вайбер для входу в додаток Ощад, коди будуть надходити у вайбер до кінця поточної доби, в яку було здійснено підключення. Тому після входу в додаток, рекомендуємо налаштувати наступний вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця", — зауважили у банку

Також порекомендували для повторного налаштування отримання кодів звернутись до банку:

  • до контакт-центру — за телефоном 0 800 210 800;
  • здійснити веб-дзвінок чи дзвінок через вайбер.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: соцмережі Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на щомісячну втрату 100 гривень через комісію. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.  

Також Ощадбанк попередив клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Ощадбанк гроші телефони банки банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

10:15 Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Грузією — хто не вийде на поле

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10:06 Робота у Німеччині — у кого річна зарплата перевищує 100 тис. євро

09:57 Білорусь в обхід санкцій постачала в Україну міндобрива через Росію та Болгарію

09:56 Дівчата кричали з вікон — очевидці про наслідки нічної атаки на Одещину, фото

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

09:51 Світовий банк створить посередницький фонд для фінансування України

09:34 Без світла до вечора — кому з одеситів треба готувати повербанки

09:29 Розчарую тих, хто чекає миру — військовий пояснив, чому Росія не зупиниться

09:28 Розкрав мільйони на ремонті львівських лікарень — як суд покарав підприємця

09:16 Російський удар по Одещині — загинули люди, пошкоджений будинок, фото

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll