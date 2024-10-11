Ощадбанк розповів, як втративши SIM-карту, користуватись застосунком

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" пенсійного віку втратили доступ до коштів через втрату SIM-карти. У фінустанові пояснили, як діяти.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Доступ до коштів в Ощадбанку при втраті SIM-картки

Як зазначається у дописі, люди пенсійного віку мають проблеми через втрату SIM-карти. Намагались підключили послугу отримання SMS-коду у Viber, однак система не надсилає код.

"Мої дідусь і бабуся отримували пенсію через Ощадбанк. Через війну вони втратили SIM-карту та підключили послугу отримання SMS-коду у Viber, але код так і не надходить, хоча всі налаштування правильні (Ощадбанк не заблокований, вони отримують бізнес-повідомлення). Повідомлення про новини Ощадбанку у Viber приходять, але сам код для отримання пенсії" — ні", — зазначають клієнти.

У зв'язку з проблемою вони неодноразово зверталися до технічної підтримки, однак, окрім відповіді: "У нас усе працює, розбирайтеся самі", допомоги не отримали.

У підсумку — у громадян немає можливості отримати власні кошти, і це ставить їх у критичну ситуацію.

"Технічна підтримка виявилася безкорисною. Банк залишив літніх людей напризволяще!", — йдеться у повідомленні.

Поради представників Ощадбанку

Як зазначили в головному офісі Ощадбанку, відповідний код може надходити у вайбер до кінця поточної доби, коли було підключення. У зв'язку з цим порадили після входу в мобільний застосунок налаштувати вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця

"Коли налаштовують отримання кодів у вайбер для входу в додаток Ощад, коди будуть надходити у вайбер до кінця поточної доби, в яку було здійснено підключення. Тому після входу в додаток, рекомендуємо налаштувати наступний вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця", — зауважили у банку

Також порекомендували для повторного налаштування отримання кодів звернутись до банку:

до контакт-центру — за телефоном 0 800 210 800;

здійснити веб-дзвінок чи дзвінок через вайбер.

Скарга. Джерело: соцмережі Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на щомісячну втрату 100 гривень через комісію. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.

Також Ощадбанк попередив клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.