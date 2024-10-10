Ощадбанк пояснив, коли можливе списання комісії

Людина біля банкомата. Фото: napensii.ua

Клієнти Ощадбанку скаржаться на щомісячну втрату 100 гривень через комісію. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

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Списання комісії в Ощадбанку

Як розповів один із клієнтів Ощадбанку, він помітив автоматичне списання комісії у 100 грн з неактивного рахунку. З відповідним запитанням звернувся до банку.

"Абсолютно рабська комісія, якої немає в жодному банку. Яке право має банк змушувати користуватися рахунком? Це добре, що Ощад допомагає вітчизняному бізнесу. Але доки Ощад буде здирати з клієнтів по 100 гривень за неактивний рахунок? Яке діло банку до того, як я користуюся рахунком, активно чи ні? Якби не Картка киянина, то давно б розпрощався з Ощадом. І доки ж буде монополія Ощаду на неї?", — написав клієнт.

Пояснення Ощадбанку

Представник Ощадбанку написав, що комісія за обслуговування неактивного рахунку присутня і в інших українських банках. Відповідна сума комісії вказана в тарифах банку. Водночас, якщо на рахунку немає коштів, в борг не буде списання комісії.

За правилами, комісія за обслуговування неактивного рахунку списується виключно тоді, коли за рахунком та за карткою не було жодних зарахувань та списань протягом останніх 12 місяців.

"Якщо ж на рахунку немає коштів, тоді в борг кошти не списуватимуться. Достатньо провести будь-яку операцію хоча б на 1 гривню, то комісія виставлятися не буде. Дана інформація вказана в тарифах банку, з якими завжди ознайомитися на сайті банку у відкритому доступі", — додали у банку.

Скарга. Джерело: соцмережі Ощаду

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку попередили клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Також повідомлялося, що клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.