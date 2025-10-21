Видео
Клиентам Ощадбанка предусмотрены скидки на покупки в 20%

Клиентам Ощадбанка предусмотрены скидки на покупки в 20%

Дата публикации 21 октября 2025 06:01
обновлено: 16:13
В Ощадбанке рассказали, кто из клиентов получит скидки на покупки в 20%
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" имеют возможность получать подарки в виде скидок на покупку товаров в одной из сетей супермаркетов. Согласно условиям программы, предусмотрены минус 20% от суммы к оплате в чеке.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Читайте также:

Подробнее о скидках для клиентов Ощадбанка

Граждане могут получать скидку в -20% на осуществление онлайн-заказов товаров картой Mastercard на сайте или в мобильном приложении "Фора" на сумму от 2 тыс. грн каждую субботу до 31 декабря 2025 года.

Для получения скидки нужно добавить товары в корзину в субботу, оплатить заказ и доставку в промодень.

В то же время, на оплату онлайн-заказов через терминал курьеру во время доставки продуктов или товаров акция не будет действовать. Также скидки не предусмотрены при доставке заказа Новой Почтой.

Соответствующее предложение не распространяется на:

  • покупку алкогольных напитков (в частности, слабоалкогольных);
  • табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табака без их сгорания;
  • на подарочные сертификаты;
  • во время пополнения счета.
Ощадбанк
Объявления. Источник: Ощадбанк

Правила получения скидки на товары

Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

  • стать участником программы лояльности "Фора club", зарегистрировавшись;
  • сделать заказ в любую субботу до конца года от 2 тыс. грн онлайн;
  • оплатить заказ картой Mastercard.

После этого клиенты получат скидку в 20%, которую автоматически начислят в чек.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили причины сбоев в приложении и задержки в денежных переводах. Там отметили, что есть три основных фактора появления временных трудностей.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке есть возможность посещения отделений, избежав очередей. Для этого нужно забронировать визит на банковском сайте.

Ощадбанк деньги банки банковские карты покупки
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
