В Ощадбанке рассказали, кто из клиентов получит скидки на покупки в 20%

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" имеют возможность получать подарки в виде скидок на покупку товаров в одной из сетей супермаркетов. Согласно условиям программы, предусмотрены минус 20% от суммы к оплате в чеке.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о скидках для клиентов Ощадбанка

Граждане могут получать скидку в -20% на осуществление онлайн-заказов товаров картой Mastercard на сайте или в мобильном приложении "Фора" на сумму от 2 тыс. грн каждую субботу до 31 декабря 2025 года.

Для получения скидки нужно добавить товары в корзину в субботу, оплатить заказ и доставку в промодень.

В то же время, на оплату онлайн-заказов через терминал курьеру во время доставки продуктов или товаров акция не будет действовать. Также скидки не предусмотрены при доставке заказа Новой Почтой.

Соответствующее предложение не распространяется на:

покупку алкогольных напитков (в частности, слабоалкогольных);

табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табака без их сгорания;

на подарочные сертификаты;

во время пополнения счета.

Объявления. Источник: Ощадбанк

Правила получения скидки на товары

Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

стать участником программы лояльности "Фора club", зарегистрировавшись;

сделать заказ в любую субботу до конца года от 2 тыс. грн онлайн;

оплатить заказ картой Mastercard.

После этого клиенты получат скидку в 20%, которую автоматически начислят в чек.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили причины сбоев в приложении и задержки в денежных переводах. Там отметили, что есть три основных фактора появления временных трудностей.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке есть возможность посещения отделений, избежав очередей. Для этого нужно забронировать визит на банковском сайте.