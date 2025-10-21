Відео
Дата публікації: 21 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 16:13
В Ощадбанку розповіли, хто з клієнтів отримає знижки на покупки у 20%
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають можливість отримувати подарунки у вигляді знижок на покупку товарів в одній із мереж супермаркетів. Згідно з умовами програми, передбачені мінус 20% від суми до оплати в чеку.

Про це інформує пресслужба банку.

Читайте також:

Детальніше про знижки для клієнтів Ощадбанку

Громадяни можуть отримувати знижку у -20% на здійснення онлайн-замовлень товарів картою Mastercard на сайті або в мобільному застосунку "Фора" на суму від 2 тис. грн щосуботи до 31 грудня 2025 року.

Для отримання знижки потрібно додати товари до кошика в суботу, оплатити замовлення та доставку в промодень.

Водночас, на оплату онлайн-замовлень через термінал кур’єру під час доставки продуктів чи товарів акція не діятиме. Також знижки не передбачені під час доставки замовлення Новою Поштою.

Відповідна пропозиція не поширюється на:

  • купівлю алкогольних напоїв (зокрема, слабоалкогольних);
  • тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюну без їх згоряння;
  • на подарункові сертифікати;
  • під час поповнення рахунку. 
Ощадбанк
Оголошення. Джерело: Ощадбанк

Правила отримання знижки на товари

Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно:

  • стати учасником програми лояльності "Фора club", зареєструвавшись;
  • зробити замовлення у будь-яку суботу до кінця року від 2 тис. грн онлайн;
  • оплатити замовлення картою Mastercard.

Після цього клієнти отримають знижку у 20%, яку автоматично нарахують в чек.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили причини збоїв у застосунку та затримки в грошових переказах. Там зазначили, що є три основні фактори появи тимчасових труднощів.  

Також ми розповідали, що в Ощадбанку є можливість відвідування відділень, уникнувши черг. Для цього потрібно забронювати візит на банківському сайті. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти покупки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
