В Ощадбанку розповіли, хто з клієнтів отримає знижки на покупки у 20%

Клієнтам Ощадбанку передбачені знижки на покупки у 20%
Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають можливість отримувати подарунки у вигляді знижок на покупку товарів в одній із мереж супермаркетів. Згідно з умовами програми, передбачені мінус 20% від суми до оплати в чеку.
Про це інформує пресслужба банку.
Детальніше про знижки для клієнтів Ощадбанку
Громадяни можуть отримувати знижку у -20% на здійснення онлайн-замовлень товарів картою Mastercard на сайті або в мобільному застосунку "Фора" на суму від 2 тис. грн щосуботи до 31 грудня 2025 року.
Для отримання знижки потрібно додати товари до кошика в суботу, оплатити замовлення та доставку в промодень.
Водночас, на оплату онлайн-замовлень через термінал кур’єру під час доставки продуктів чи товарів акція не діятиме. Також знижки не передбачені під час доставки замовлення Новою Поштою.
Відповідна пропозиція не поширюється на:
- купівлю алкогольних напоїв (зокрема, слабоалкогольних);
- тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюну без їх згоряння;
- на подарункові сертифікати;
- під час поповнення рахунку.
Правила отримання знижки на товари
Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно:
- стати учасником програми лояльності "Фора club", зареєструвавшись;
- зробити замовлення у будь-яку суботу до кінця року від 2 тис. грн онлайн;
- оплатити замовлення картою Mastercard.
Після цього клієнти отримають знижку у 20%, яку автоматично нарахують в чек.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили причини збоїв у застосунку та затримки в грошових переказах. Там зазначили, що є три основні фактори появи тимчасових труднощів.
Також ми розповідали, що в Ощадбанку є можливість відвідування відділень, уникнувши черг. Для цього потрібно забронювати візит на банківському сайті.
Читайте Новини.LIVE!