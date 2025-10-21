В Ощадбанку розповіли, хто з клієнтів отримає знижки на покупки у 20%

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають можливість отримувати подарунки у вигляді знижок на покупку товарів в одній із мереж супермаркетів. Згідно з умовами програми, передбачені мінус 20% від суми до оплати в чеку.

Про це інформує пресслужба банку.

Детальніше про знижки для клієнтів Ощадбанку

Громадяни можуть отримувати знижку у -20% на здійснення онлайн-замовлень товарів картою Mastercard на сайті або в мобільному застосунку "Фора" на суму від 2 тис. грн щосуботи до 31 грудня 2025 року.

Для отримання знижки потрібно додати товари до кошика в суботу, оплатити замовлення та доставку в промодень.

Водночас, на оплату онлайн-замовлень через термінал кур’єру під час доставки продуктів чи товарів акція не діятиме. Також знижки не передбачені під час доставки замовлення Новою Поштою.

Відповідна пропозиція не поширюється на:

купівлю алкогольних напоїв (зокрема, слабоалкогольних);

тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюну без їх згоряння;

на подарункові сертифікати;

під час поповнення рахунку.

Правила отримання знижки на товари

Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно:

стати учасником програми лояльності "Фора club", зареєструвавшись;

зробити замовлення у будь-яку суботу до кінця року від 2 тис. грн онлайн;

оплатити замовлення картою Mastercard.

Після цього клієнти отримають знижку у 20%, яку автоматично нарахують в чек.

