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Клиентам Ощадбанка блокируют счета без объяснений — что нужно знать

17 июля 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк блокирует клиентам доступ к деньгам без предупреждений
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "Ощадбанка" жалуется на блокировку счета без объяснений. При этом на сайте Министерства юстиции или портале госуслуг "Дія" нет открытых исполнительных производств.

Об этом говорится в жалобе на портале Minfin, где можно оставить отзыв о работе банковских учреждений.

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Детали жалобы клиента Ощадбанка

Как рассказал клиент финучреждения, 27 июня 2024 года он получил уведомление об аресте банковского счета без объяснений причин такого решения. Мужчина, пытаясь выяснить детали, обратился в ближайшее отделение, где его перенаправили в контакт-центр.

Он отметил, что проблема в том, что исполнительная служба арестовала счет, а банк не указывает ни постановления, ни исполнительной службы. В свою очередь, советуют воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства, где самому все можно проверить и обратиться в исполнительную службу. При этом ни на сайте Минюста, ни в Дії нет никаких открытых исполнительных производств в отношении гражданина.

То есть банк может только арестовать счет и пользоваться средствами, не предоставляя никакой информации. Сотрудники банка ничем помочь не могут, говорит он.

"Замкнутый круг — банк никакой информации не предоставляет, исполнительных производств нет — обращаться не к кому. Вот и все… А работники банка никаких действий не предпринимают, чтобы как минимум самим проверить, есть ли на меня открытые производства. Вот такие работники. Как по-моему, мошенники, которые безосновательно списывают средства со счета… То есть арестовать мы можем и пользоваться средствами, а дальше не наше дело" – говорится в жалобе.

Представители Ощадбанка не прокомментировали обращение клиента.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: Минфин


Право на арест счетов

Как известно, в начале мая 2023 года заработали изменения в законодательство, согласно которым по решению суда государственный или частный исполнитель имеет право наложить арест за долговые обязательства. Это могут быть долги на любую сумму:

  • по кредитному договору;
  • за коммунальные услуги;
  • неуплаченные налоги;
  • невыплата алиментов;
  • административные штрафы.

С тех пор чаще всего идет блокировка счетов за невыплаченные кредиты, особенно ввиду стремительного роста доли просроченных кредитов в банках.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.

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