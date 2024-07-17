Ощадбанк блокирует клиентам доступ к деньгам без предупреждений

Клиентам Ощадбанка блокируют счета без объяснений — что нужно знать
Клиент государственного "Ощадбанка" жалуется на блокировку счета без объяснений. При этом на сайте Министерства юстиции или портале госуслуг "Дія" нет открытых исполнительных производств.
Об этом говорится в жалобе на портале Minfin, где можно оставить отзыв о работе банковских учреждений.
Детали жалобы клиента Ощадбанка
Как рассказал клиент финучреждения, 27 июня 2024 года он получил уведомление об аресте банковского счета без объяснений причин такого решения. Мужчина, пытаясь выяснить детали, обратился в ближайшее отделение, где его перенаправили в контакт-центр.
Он отметил, что проблема в том, что исполнительная служба арестовала счет, а банк не указывает ни постановления, ни исполнительной службы. В свою очередь, советуют воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства, где самому все можно проверить и обратиться в исполнительную службу. При этом ни на сайте Минюста, ни в Дії нет никаких открытых исполнительных производств в отношении гражданина.
То есть банк может только арестовать счет и пользоваться средствами, не предоставляя никакой информации. Сотрудники банка ничем помочь не могут, говорит он.
"Замкнутый круг — банк никакой информации не предоставляет, исполнительных производств нет — обращаться не к кому. Вот и все… А работники банка никаких действий не предпринимают, чтобы как минимум самим проверить, есть ли на меня открытые производства. Вот такие работники. Как по-моему, мошенники, которые безосновательно списывают средства со счета… То есть арестовать мы можем и пользоваться средствами, а дальше не наше дело" – говорится в жалобе.
Представители Ощадбанка не прокомментировали обращение клиента.
Право на арест счетов
Как известно, в начале мая 2023 года заработали изменения в законодательство, согласно которым по решению суда государственный или частный исполнитель имеет право наложить арест за долговые обязательства. Это могут быть долги на любую сумму:
- по кредитному договору;
- за коммунальные услуги;
- неуплаченные налоги;
- невыплата алиментов;
- административные штрафы.
С тех пор чаще всего идет блокировка счетов за невыплаченные кредиты, особенно ввиду стремительного роста доли просроченных кредитов в банках.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.
Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.
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