Расчет за газ — почему клиентам Нафтогаза начисляют лишние кубометры

Коммунальная платежка и газовая плита. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам могут начислять неоправданно большие объемы природного газа и соответствующие суммы к оплате в летний период, когда использование ресурса минимальное. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали объяснение, почему могут возникать некорректные начисления и как действовать.

Об этом говорится в сообщениях компании "Нафтогаз" на странице в соцсети Facebook.

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Начисление неоправданно больших объемов газа

На странице газоснабжающей компании в социальной сети один из граждан оставил жалобу на начисление при отсутствии долгов среднего объема потребления газа в 2606 м3 вместо 10 м3. Тогда как речь идет о летнем периоде и подобные начисления должны были быть значительно меньше.

Мужчина отметил, что в Кодексе газораспределительных систем указано, что в случае не передачи показателей с 6 числа месяца должно осуществляться начисление на уровне планового месячного объема потребления.

"Как узнать, каким нормативным актом пользовалось ЧАО "Шепетовкагаз", когда, не получив от частного потребителя без всякой задолженности показателя потребленного газа за июнь 2025 г. (по факту он составлял всего лишь 10 м3), передало в "Нафтогаз Украины" показатель потребленного этим частным потребителем газа в 2606 м3... Какие могут быть 2606 м3 в месяц июнь, если это частный дом чуть больше 60 кв. метров, который летом не отапливается?",— говорится в обращении.

Объяснение от Нафтогаза

Представители газоснабжающей компании подчеркнули важность предоставления данных газовых счетчиков каждый месяц во избежание начислений по средней норме потребления. Ведь, согласно действующему законодательству, в случае неполучения до 5 числа месяца включительно, объемы потребления газа определяются Операторами газораспределительных сетей (ГРМ) согласно нормам Кодекса ГРМ.

Представители газоснабжающей компании отметили, что Нафтогаз является только поставщиком газа, который:

начисляет размер сумм к оплате;

формирует квитанции за использованное топливо.

То есть компания не начисляет объемы газа, тогда как именно операторы газораспределительных сетей отвечают за учет и начисление объемов.

В таких случаях для уточнения информации о корректности сформированных объемов использованного газа рекомендуют обращаться к местным операторам ГРМ.

Ранее мы писали, что в Нафтогазе обратились к клиентам с заявлением по расчету за газ. Там объяснили, что дистанционная оплата имеет свои преимущества.

Также сообщали, кому придется заплатить до 900 грн в 2025 году. Речь идет о третьей платежке за газ за техобслуживание газовых сетей домов.