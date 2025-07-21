Розрахунок за газ — чому клієнтам Нафтогазу нараховують зайві кубометри

Комунальна платіжка та газова плита. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українцям можуть нараховувати невиправдано великі об'єми природного газу та відповідні суми до сплати у літній період, коли використання ресурсу мінімальне. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" дали пояснення, чому можуть виникати некоректні нарахування та як діяти.

Про це йдеться у повідомленнях компанії "Нафтогаз" на сторінці у соцмережі Facebook.

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Нарахування невиправдано великих об'ємів газу

На сторінці газопостачальної компанії у соціальній мережі одна з громадянок залишила скаргу на нарахування за відсутності жодних боргів середнього обсягу споживання газу у 2606 м3 замість 10 м3. Тоді як йдеться про літній період і подібні нарахування мали бути значно менші.

Українка зауважила, що у Кодексі газорозподільних систем зазначено, що у разі не передачі показників з 6 числа місяця має здійснюватися нарахування на рівні планового місячного об’єму споживання.

"Як дізнатися, яким нормативним актом користувалося ПрАТ "Шепетівкагаз", коли, не одержавши від приватного споживача без жодної заборгованості показника спожитого газу за червень 2025 р. (по факту він становив всього лише 10 м3), передало у "Нафтогаз України" показник спожитого цим приватним споживачем газу в 2606 м3... Які можуть бути 2606 м3 у місяць червень, якщо це приватний дім трохи більше 60 кв. метрів, який влітку не опалюється?", — йдеться у зверненні.

Пояснення від Нафтогазу

Представники газопостачальної компанії наголосити на важливості надання даних газових лічильників кожного місяця для уникнення нарахувань за середньою нормою споживання. Адже, відповідно до чинного законодавства, у разі неотримання до 5 числа місяця включно, об'єми споживання газу визначаються Операторами газорозподільних мереж (ГРМ) згідно з нормами Кодексу ГРМ.

Представники газопостачальної компанії зазначили, що Нафтогаз є тільки постачальником газу, який:

нараховує розмір сум до оплати;

формує квитанції за використане паливо.

Тобто компанія не нараховує об'єми газу, тоді як саме оператори газорозподільних мереж відповідають за облік та нарахування об'ємів.

У таких випадках для уточнення інформації щодо коректності сформованих обсягів використаного газу рекомендують звертатися до місцевих операторів ГРМ.

Раніше ми писали, що у Нафтогазі звернулися до клієнтів із заявою щодо розрахунку за газ. Там пояснили, що дистанційна оплата має свої переваги.

Також повідомляли, кому доведеться заплатити до 900 грн у 2025 році. Йдеться про третю платіжку за газ за техобслуговування газових мереж будинків.