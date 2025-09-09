Відео
Головна Фінанси Клієнтам блокують "Ощад24/7" за поповнення мобільного — причини

Клієнтам блокують "Ощад24/7" за поповнення мобільного — причини

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:01
Блокування застосунку Ощад24/7 через поповнення мобільного — кому загрожує
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "Ощадбанку" загрожує блокування рахунків в рамках протидії шахрайству у 2025 році. Зокрема, такий розвиток подій може спіткати навіть за незначні суми поповнення, що перевищать встановлений банком ліміт.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки".

Читайте також:

Проблема блокування рахунків в Ощадбанку 

Як розповів один із клієнтів банку, він користувався послугами фінустанови Ощадбанк близько десяти років без жодних нарікань. Проте цьогоріч зіткнувся з нововведеннями, про які не афішують для "запобігання шахрайству". 

За словами громадянина, він 30 серпня 2025 року намагався сплатити рахунок мобільного, проте замість здійснення оплати отримав повідомлення про відхилення платежу через "перевищення ліміту платежів за довільними реквізитами". 

Після цього клієнту заблокували обліковий запис в "Ощад24/7". На гарячій лінії йому допомогли відновити доступ до облікового запису, проте за повторної спроби поповнити мобільний сталася аналогічна ситуація. 

При цьому до вищевказаного додали інформацію про те, що нібито дані карти були скомпрометовані. Для розблокування рекомендували звернутися у будь-яке відділення банку.

Які діють ліміти в Ощадбанку 

Чоловік знову звернувся на гарячу лінію, де йому пояснили, що існує ліміт на поповнення мобільного телефону. Розмір ліміту не розголошують з метою уникнення шахрайства. 

"Що цікаво, ліміт становить 499 грн, але не більше 60% (або 80% точно не запам'ятав) від залишку на рахунку. Візит у наше відділення результату не приніс, тому що потрібно, виявляється, звернутися до відділення 1 або 2 рівня, а в нас воно єдине і лише 4 рівні. Відділення, в якому нібито можуть допомогти, знаходиться в іншому місті і з'їздити туди немає можливості в даний момент", — повідомив громадянин.

Ощадбанк
Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку до кінця вересня можуть отримати знижки на поїздки на таксі у трьох містах. Українці зможуть заощадити до 40% з одну поїздку

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку діє акція, що передбачає надання сертифікатів на 500 грн та техніку від Apple. Достатньо лише розраховуватися за товари та послуги через смартфон. 

Ощадбанк гроші банки послуги Ощад24
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
