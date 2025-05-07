Клиент ПриватБанка пожаловался на процедуру возврата денег — детали

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" может длительное время не возвращать средства гражданам после осуществления процедуры инкассации. Речь идет о ситуации с невыдачей средств через банкомат.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Длительный возврат потерянных денег в банкомате

Как рассказал один из граждан, в марте 2025 года он столкнулся с проблемой невыдачи средств при снятии в банкомате. Мужчина обратился в финучреждение с просьбой возврата денег, однако процедура оказалась длительной.

По состоянию на начало мая ему до сих пор не удалось получить потерянные средства.

"Регламент возврата средств, если не выдал их банкомат, 45-120 дней. Уже жду 60 дней...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

На портале представители банка не отреагировали на обращение.

Стоит заметить, что, по правилам, финучреждение обязано осуществить проверку. Чаще всего возврат утерянных средств в банкомате происходит в течение двух недель, если речь идет о деньгах со счета ПриватБанка. Иногда расследование может составлять 30 дней.

Гражданин должен написать заявление на возврат средств и предоставить в отделении следующую информацию:

паспорт гражданина, являющегося владельцем карты;

чек или квитанцию (при наличии);

информацию о банкомате (месторасположение, номер устройства).

Если деньги снимались с карты другого банка, то процедура может быть более длительной. Ожидание может составлять от 45 до 120 дней. Причиной такого длительного срока является особенность функционирования платежной системы.

"Согласно правилам международной платежной системы в течение 15 дней возможен возврат средств от банка, в котором осуществлена операция. Если возврат средств не будет проведен, по вашей заявке будет сформирован пакет документов и передан в международную платежную систему. Обычно рассмотрение происходит в течение 45-120 дней", — говорится в пояснении на сайте.

На портале ПриватБанка доступна возможность проверки статуса заявки на возврат средств. Для этого достаточно указать номер заявки на возврат денег в поле поиска.

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