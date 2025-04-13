ПриватБанк после инкассации не досчитывается денег — подробности

Человек с картой и деньгами возле терминала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенту государственного "ПриватБанка" отказали в возврате средств после осуществления процедуры инкассации. У мужчины по неизвестным причинам платежный терминал самообслуживания не зачислил многотысячную сумму гривен, однако излишка после проверки устройства не обнаружили.

О такой ситуации сообщил один из граждан на портале "Минфин".

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Как рассказал один из граждан, процедура по внесению национальной валюты на карту не вызвала никаких подозрений. Мужчина положил сумму в 13,5 тыс. грн, однако даже при отсутствии сбоев в терминале, средства на банковский счет не поступили.

Гражданин несколько раз обращался в финучреждение с просьбой возврата денег, которые забрал терминал, однако ему каждый раз отказывали. Там объяснили, что лишней суммы средств при осуществлении процедуры инкассации не обнаружили, посоветовали обращаться с соответствующей проблемой в правоохранительные органы.

"Положил средства в терминал самообслуживания 13500 грн 20.03.25, средства на счет не пришли, подал заявку на возврат средств, был отказ, подал повторное заявление — сказали, проведут инкассацию и сообщат, никто не сообщил, зашел в приложение и увидел снова отказ. Позвонил оператору, он мне сказал, что была детальная проверка и никаких сбоев не обнаружено, сказал обратиться в полицию относительно этой ситуации. Я не понимаю, как проводится инкассация, что не обнаружено лишних средств", — говорится в обращении.

Источник: Минфин

Процедура возврата средств

На сайте банка отмечается, что срок автоматического возврата утраченных средств составляет не более 14 суток после осуществления процедуры инкассации. Если речь идет о карте другого банка, то заявление надо подавать в другом банке, а срок возврата составит 45-120 дней.

После подачи клиентом заявки на возврат средств в банке ждут результатов инкассации устройства. В течение 1-7 дней клиентам сообщают результаты в SMS-сообщении.

Иногда факт сбоя по заявкам может не подтверждаться. Если клиент по какой-то причине не согласен с решением, он может обратиться:

на горячую линию 3700;

в чат "Помощь Онлайн".

Проверить статус заявки можно на официальном сайте ПриватБанка.

Иногда купюры в терминале не доходят до кассеты с деньгами, а застревают в механизме. Если купюроприемник выбросил средства, их мог забрать кто угодно, поэтому граждане должны обращаться в правоохранительные органы, отметили на портале.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка предлагают внести деньги на счет в случае перевыпуска карты. Тогда как ранее соответствующая процедура в финучреждении не предусматривала такого требования.

Также мы сообщали, что ПриватБанк предоставляет кэшбек за переводы через европейский финансовый сервис ZEN.COM на карты Mastercard. Благодаря этому клиенты могут получить до 500 грн.