ПриватБанк после инкассации не досчитывается денег — подробности

Клиента ПриватБанка лишили 13,5 тыс. грн — что случилось
Клиенту государственного "ПриватБанка" отказали в возврате средств после осуществления процедуры инкассации. У мужчины по неизвестным причинам платежный терминал самообслуживания не зачислил многотысячную сумму гривен, однако излишка после проверки устройства не обнаружили.
О такой ситуации сообщил один из граждан на портале "Минфин".
Подробнее о пропаже денег клиента
Как рассказал один из граждан, процедура по внесению национальной валюты на карту не вызвала никаких подозрений. Мужчина положил сумму в 13,5 тыс. грн, однако даже при отсутствии сбоев в терминале, средства на банковский счет не поступили.
Гражданин несколько раз обращался в финучреждение с просьбой возврата денег, которые забрал терминал, однако ему каждый раз отказывали. Там объяснили, что лишней суммы средств при осуществлении процедуры инкассации не обнаружили, посоветовали обращаться с соответствующей проблемой в правоохранительные органы.
"Положил средства в терминал самообслуживания 13500 грн 20.03.25, средства на счет не пришли, подал заявку на возврат средств, был отказ, подал повторное заявление — сказали, проведут инкассацию и сообщат, никто не сообщил, зашел в приложение и увидел снова отказ. Позвонил оператору, он мне сказал, что была детальная проверка и никаких сбоев не обнаружено, сказал обратиться в полицию относительно этой ситуации. Я не понимаю, как проводится инкассация, что не обнаружено лишних средств", — говорится в обращении.
Процедура возврата средств
На сайте банка отмечается, что срок автоматического возврата утраченных средств составляет не более 14 суток после осуществления процедуры инкассации. Если речь идет о карте другого банка, то заявление надо подавать в другом банке, а срок возврата составит 45-120 дней.
После подачи клиентом заявки на возврат средств в банке ждут результатов инкассации устройства. В течение 1-7 дней клиентам сообщают результаты в SMS-сообщении.
Иногда факт сбоя по заявкам может не подтверждаться. Если клиент по какой-то причине не согласен с решением, он может обратиться:
- на горячую линию 3700;
- в чат "Помощь Онлайн".
Проверить статус заявки можно на официальном сайте ПриватБанка.
Иногда купюры в терминале не доходят до кассеты с деньгами, а застревают в механизме. Если купюроприемник выбросил средства, их мог забрать кто угодно, поэтому граждане должны обращаться в правоохранительные органы, отметили на портале.
Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка предлагают внести деньги на счет в случае перевыпуска карты. Тогда как ранее соответствующая процедура в финучреждении не предусматривала такого требования.
Также мы сообщали, что ПриватБанк предоставляет кэшбек за переводы через европейский финансовый сервис ZEN.COM на карты Mastercard. Благодаря этому клиенты могут получить до 500 грн.
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