ПриватБанк не вернул клиенту утерянные в терминале 100 долларов — причины

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" рассказал о потере средств при пополнении валютной карты из-за сбоя платежного терминала самообслуживания. Гражданину объяснили, почему могли возникнуть проблемы.

Об этом говорится на странице портала "Минфин".

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Проблема с потерей средств в терминале ПриватБанка

Проблема у клиента возникла во время операции по внесению валюты на карту. Соответствующая процедура происходила в самом банковском отделении "ПриватБанка". Мужчина хотел внести сумму в 3,6 тыс. долларов, и после внесения 36-й купюры номиналом 100 долларов произошел непонятный сбой.

"Появилось окно, для зачисления 4070 гривен, предоставьте документы о происхождении средств, нажав "главная", сразу произошло зачисление суммы 3500 долларов, а 100 долларов исчезли", — сообщил клиент.

Он отметил, что после большого количества обращений, ожидания инкассации — в банке начали звучать отказы. Причины называли разные: что нет излишка, что нужен повторный запрос, необходима детальная проработка. Это все повторялось несколько раз, человек получил около шести отказов.

В банке в итоге заявили, что операция была успешная, сбоев в автомате не обнаружили, поэтому нет оснований для возврата средств. В случае несогласия с таким вердиктом — посоветовали обращаться в правоохранительные органы. Видео с камер не предоставили, это возможно только после обращения в полицию. Также не дают ответа, почему операция "успешная", если появилось окно с недоначисленными средствами.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Почему мог произойти сбой в терминале

Как отметили на портале, сбой в терминале мог произойти из-за превышения максимального объема пополнения в эквиваленте. Ошибкой клиента было то, что решил вносить такую сумму денег не через кассу, а через банковское устройство.

"Максимальная сумма пополнения через терминал 150 тыс. гривен или эквивалент. Произошел сбой из-за ошибки в софте терминала.

Я не знаю, какой курс был тогда, но терминал считал, что 3,6 тыс. долларов — это выше этой суммы и произошел сбой. Видео с камеры поможет, если есть камера сбоку и видно сколько купюр вы вносили. Нацбанк не поможет... Суд — даже не подскажу, станет на сторону банка, скорее всего, только если есть видео с камеры в отделении, в котором видно, сколько купюр вы вносили в терминал, это единственное доказательство для полиции", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка рассказали о проблемах с обменом валюты. Речь идет о выданных банком купюрах старого образца, которые потом отказываются принимать.

Также сообщали, что в ПриватБанке доступен весенний кешбэк за операции по денежным переводам с карт. В частности, клиенты могут рассчитывать на несколько тысяч гривен компенсации.