ПриватБанк может отказать в возврате потерянных в банкомате денег — причины

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о невыдаче наличных средств банкоматом, хотя списание со счета произошло. После инкассации лишних денег не обнаружили.

Об этом говорится в отзыве на портале "Минфин".

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Проблемы с выдачей денег из банкомата ПриватБанка

Клиент рассказал, что из-за технических проблем банковской техники фактически потерял средства. Мужчина хотел снять в банкомате 12 тыс. гривен. Поскольку максимально выдают за одну операцию 4 тыс. гривен, разделил сумму на три операции. Две из них прошли успешно, а во время третьей — на экране банкомата появилось сообщение об ошибке, тогда как деньги с карты списались.

Гражданин связался с оператором поддержки, который заметил ошибку и зафиксировал заявку о том, что банкомат не выдал средства. Через 14 дней мужчина позвонил в поддержку банка, где ему сказали, что инкассацию еще не проводили, посоветовали дождаться проведения соответствующей операции.

Удалось ли клиенту вернуть деньги

После длительного ожидания клиент заметил, что статус его заявки изменился. Оказалось, что ПриватБанк принял решение о том, что факт сбоя по заявке не был подтвержден, а потому не будет возврата денег. Мужчина повторно создал заявку для того, чтобы еще раз осуществили тщательную проверку, в частности, проверили записи с камеры и данные от операторов, которые обнаружили информацию о том, что банкомат выдал ошибку при снятии средств.

"Мало того, что я жду свои деньги 21 день (на данный момент), так еще и не факт, что вернут. Приходится добиваться своей правоты", — резюмировал мужчина.

В банке не отреагировали на обращение, однако на портале некоторые пользователи сообщили, что имели подобную проблему. Средства могли застрять в приборе и их мог получить другой клиент.

"Банкомат с функцией кэш-ин? Видимо, деньги застряли, а потом выдались другому клиенту... У меня так терминал Привата завис на пополнении, ждал минут пять, я выдернул его из розетки, чтобы перезагрузился, на нажатие кнопок не реагировал", — говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке слабая защита от мошенников. Клиенты рассказывают, что в случае кражи и доступа к картам и телефону, можно легко завладеть средствами.

Также сообщалось, что у ПриватБанка есть проблема с перевыпуском банковских карт. Клиентам могут отказать в выдаче новых, аргументируя тем, что у старых продлен срок действия.