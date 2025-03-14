ПриватБанк взимает большие проценты — когда может грозить

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает разрывать сотрудничество с клиентами в рамках финансового мониторинга с правом не уточнять причины. При этом забрать средства с остатков на счету банка возможно с большими финансовыми потерями.

Об этом рассказал клиент финучреждения на сайте "Минфин", где можно оставлять жалобы на работу банков.

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Так, по словам гражданина, он был клиентом ПриватБанка более 22 лет. Работал со всеми продуктами финучреждения, не имея задолженности и штрафов. Однако однажды банк поставил его перед фактом прекращения сотрудничества. Детали такого решения в банке не уточнили.

"Я не надеялся, что ПриватБанк может относиться к своим клиентам, как рейдерская организация. В одно утро, проснувшись, я не смог зайти в "Приват24". Все мои гривневые карты, долларовые карты, счета, терминалы были заблокированы без предупреждения и объявления какой-либо причины. Обратившись в отделение ПриватБанка, никто мне ничего нового не сообщил, в отделении нет телефонов, с кем возможно связаться и объяснить ситуацию", — сообщил он.

Клиент отметил, что из-за таких действий финучреждения его кредитная карта вышла в просрочку, поскольку не имел возможности проверить остатки. В связи с этим начислили большие проценты за два месяца. В итоге забрал средства с заблокированного счета с большими потерями, а причина такого решения банка — до сих пор неизвестна.

"... банк насчитал мне драконовские проценты за 2 месяца. Эти качели продолжались целый месяц, с трудом я забрал свои средства с большими убытками, ну никто мне так и не сообщил причину моей блокировки...", — добавил клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

За что ПриватБанк может заблокировать счета

Представители ПриватБанка на портале не дали ответа на вопрос. Ранее в финучреждении предупреждали клиентов, что, по правилам, могут блокировать счета на основании внутренних процедур и операционных требований международных платежных систем. Такое может случиться после процедуры финмониторинга.

Так называют деятельность банка по выявлению доходов, полученных нелегальным путем, и предотвращению финансирования терроризма. Именно подозрительные операции могут быть причиной для прекращения сотрудничества с клиентами.

Среди критериев, согласно которым может начаться проверка клиента, следующие:

регулярные переводы за границу или поступления переводов;

транзакции по азартным играм/лотереям;

наличие связей с Россией или Беларусью;

регистрация по вымышленному адресу;

расходы, которые больше суммы поступлений на карту;

получение средств от виртуальных активов (криптовалюты) на более 30 тыс. грн;

получение переводов и быстрое обналичивание средств;

перевод/получение средств, больше указанного личного лимита.

Ранее мы писали, что клиентка "ПриватБанка" потеряла с карты 15 тыс. грн, которые хотела снять в банкомате "Ощадбанка". Операция якобы прошла успешно, деньги с карты банкомат списал, однако наличные не выдал.

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