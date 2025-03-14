ПриватБанк взимает большие проценты — когда может грозить

Клиент ПриватБанка пожаловался на "драконовские" проценты
Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает разрывать сотрудничество с клиентами в рамках финансового мониторинга с правом не уточнять причины. При этом забрать средства с остатков на счету банка возможно с большими финансовыми потерями.
Об этом рассказал клиент финучреждения на сайте "Минфин", где можно оставлять жалобы на работу банков.
Проблема блокировки карт клиентов ПриватБанка
Так, по словам гражданина, он был клиентом ПриватБанка более 22 лет. Работал со всеми продуктами финучреждения, не имея задолженности и штрафов. Однако однажды банк поставил его перед фактом прекращения сотрудничества. Детали такого решения в банке не уточнили.
"Я не надеялся, что ПриватБанк может относиться к своим клиентам, как рейдерская организация. В одно утро, проснувшись, я не смог зайти в "Приват24". Все мои гривневые карты, долларовые карты, счета, терминалы были заблокированы без предупреждения и объявления какой-либо причины. Обратившись в отделение ПриватБанка, никто мне ничего нового не сообщил, в отделении нет телефонов, с кем возможно связаться и объяснить ситуацию", — сообщил он.
Клиент отметил, что из-за таких действий финучреждения его кредитная карта вышла в просрочку, поскольку не имел возможности проверить остатки. В связи с этим начислили большие проценты за два месяца. В итоге забрал средства с заблокированного счета с большими потерями, а причина такого решения банка — до сих пор неизвестна.
"... банк насчитал мне драконовские проценты за 2 месяца. Эти качели продолжались целый месяц, с трудом я забрал свои средства с большими убытками, ну никто мне так и не сообщил причину моей блокировки...", — добавил клиент.
За что ПриватБанк может заблокировать счета
Представители ПриватБанка на портале не дали ответа на вопрос. Ранее в финучреждении предупреждали клиентов, что, по правилам, могут блокировать счета на основании внутренних процедур и операционных требований международных платежных систем. Такое может случиться после процедуры финмониторинга.
Так называют деятельность банка по выявлению доходов, полученных нелегальным путем, и предотвращению финансирования терроризма. Именно подозрительные операции могут быть причиной для прекращения сотрудничества с клиентами.
Среди критериев, согласно которым может начаться проверка клиента, следующие:
- регулярные переводы за границу или поступления переводов;
- транзакции по азартным играм/лотереям;
- наличие связей с Россией или Беларусью;
- регистрация по вымышленному адресу;
- расходы, которые больше суммы поступлений на карту;
- получение средств от виртуальных активов (криптовалюты) на более 30 тыс. грн;
- получение переводов и быстрое обналичивание средств;
- перевод/получение средств, больше указанного личного лимита.
Ранее мы писали, что клиентка "ПриватБанка" потеряла с карты 15 тыс. грн, которые хотела снять в банкомате "Ощадбанка". Операция якобы прошла успешно, деньги с карты банкомат списал, однако наличные не выдал.
Также мы рассказывали, что у украинцев могут возникать проблемы с получением американской валюты в "ПриватБанке". Известно, какие купюры могут не продать.
Читайте Новини.LIVE!