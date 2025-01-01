Клиенты Ощадбанка жалуются на игнорирование полицией исков из-за мошенников

Клиенты Ощадбанка жалуются на потерю денег из-за мошенников
Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанка" жалуются на потерю средств из-за мошенников. Несмотря на регистрацию заявлений в правоохранительных органах, информации о возврате денег нет.
Такие сообщения появились на странице банка в соцсети Facebook.
Потеря средств в Ощадбанке из-за мошенников
Как отмечается в нескольких сообщениях, у украинцев есть проблемы с возвратом незаконно списанных денег мошенниками из-за плохой защиты средств на счетах.
Так, один из клиентов банка сообщил о потере с банковской карты из-за мошенников 11 тыс. гривен. В другом сообщении еще один мужчина заявил о списании со счета 22 тыс. гривен.
"У меня списало 22 тыс. И полиция даже не искала", — говорится в сообщении.
Ответ Ощадбанка
В финучреждении уточнили, что выяснять ход расследования необходимо в правоохранительных органах.
По словам сотрудника главного офиса Ощадбанка, ситуация, когда третьи лица могут списать средства с карты клиента возможна только при условии, когда клиент сам предоставил злоумышленникам конфиденциальную информацию по своей карте, в частности код-подтверждение, который может приходить только на финансовый номер телефона. Он считается ключом к счету.
"А при этих условиях именно правоохранительные органы должны заниматься поиском мошенников. Мы же со своей стороны будем максимально способствовать расследованию в рамках действующего законодательства", — добавили в банке.
Главный совет, как не стать жертвой преступлений — не передавать разным посторонним лицам конфиденциальную финансовую информацию. А именно:
- пароли к приложению;
- пин-коды к карты;
- содержание сообщений, отправляемых банком.
Ранее сообщалось, что действие всех старых банковских карт Ощадбанка продлили до конца июня 2025 года. Это касается карт, срок действия которых истек еще с 24 февраля 2022 года.
Также мы писали, что в рамках утвержденной Ощадбанком новой стратегической программы на 2024-2028 годы усилят борьбу с недобросовестными клиентами. Речь идет о тех, кто избегает уплаты налогов.
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