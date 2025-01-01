Клиенты Ощадбанка жалуются на игнорирование полицией исков из-за мошенников

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанка" жалуются на потерю средств из-за мошенников. Несмотря на регистрацию заявлений в правоохранительных органах, информации о возврате денег нет.

Такие сообщения появились на странице банка в соцсети Facebook.

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Потеря средств в Ощадбанке из-за мошенников

Как отмечается в нескольких сообщениях, у украинцев есть проблемы с возвратом незаконно списанных денег мошенниками из-за плохой защиты средств на счетах.

Так, один из клиентов банка сообщил о потере с банковской карты из-за мошенников 11 тыс. гривен. В другом сообщении еще один мужчина заявил о списании со счета 22 тыс. гривен.

"У меня списало 22 тыс. И полиция даже не искала", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Ответ Ощадбанка

В финучреждении уточнили, что выяснять ход расследования необходимо в правоохранительных органах.

По словам сотрудника главного офиса Ощадбанка, ситуация, когда третьи лица могут списать средства с карты клиента возможна только при условии, когда клиент сам предоставил злоумышленникам конфиденциальную информацию по своей карте, в частности код-подтверждение, который может приходить только на финансовый номер телефона. Он считается ключом к счету.

"А при этих условиях именно правоохранительные органы должны заниматься поиском мошенников. Мы же со своей стороны будем максимально способствовать расследованию в рамках действующего законодательства", — добавили в банке.

Главный совет, как не стать жертвой преступлений — не передавать разным посторонним лицам конфиденциальную финансовую информацию. А именно:

пароли к приложению;

пин-коды к карты;

содержание сообщений, отправляемых банком.

Ранее сообщалось, что действие всех старых банковских карт Ощадбанка продлили до конца июня 2025 года. Это касается карт, срок действия которых истек еще с 24 февраля 2022 года.

Также мы писали, что в рамках утвержденной Ощадбанком новой стратегической программы на 2024-2028 годы усилят борьбу с недобросовестными клиентами. Речь идет о тех, кто избегает уплаты налогов.