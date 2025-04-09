Ощадбанк заблокировал клиенту зарплатную карту — детали жалобы

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" заблокировало клиенту зарплатную карту после поступления денег в качестве оплаты труда. Ни в одном из отделений банка, где побывал гражданин, точно не смогли объяснить причины блокировки.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять комментарии о работе финучреждений.

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Подробнее о проблеме с блокировкой карты

Как отмечается в одном из сообщений, клиенту банка заблокировали зарплатный счет. В чем именно проблема блокировки — в финучреждении не уточнили.

Мужчина рассказал, что по стечению обстоятельств он получил зарплату в тот же день. Также имел кредитную карту, где неизвестным образом возник долг, который просят погасить.

Клиент обратился в несколько банковских отделений, однако там не смогли точно назвать причину блокировки. Зато посоветовали заплатить задолженность и проценты по кредитке. Предполагают, что именно из-за этого могли быть применены санкции.

"Карта Ощада — это зарплата карта, поэтому я не могу бросить этот (банк). А все было так: открыл я и кредитную карту. Два года я работаю в Черкассыоблэнерго, все с банком было более-менее до 5 апреля 25 года, а именно 4 апреля банк блокирует мою зарплатную карту, совпадение, в этот день приходит зарплата (других доходов у меня нет). Я поехал в одно отделение, во второе, в третье, везде одно и то же, они не знают причину, по которой заблокировали, но среди всех версий выбирают одну, что это из-за просрочки кредитной карты (карта Ощада) и просят меня погасить задолженность, причем моя зарплатная заблокирована...", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Из-за чего банк может блокировать счета

На портале отметили, что для того, чтобы заработную плату ограничили по кредитке, нужно было не платить средства 45 дней, если речь идет о кредитном долге.

Согласно договору комплексного банковского обслуживания, у банка есть три рабочих календарных дня для погашения платежа с зарплатной карты на кредитную, если на зарплатной есть соответствующая сумма.

В случае, если по истечении трех дней карта не разблокируется, это может означать, что проблема не с кредитными средствами. В таком случае блокировка могла произойти на основе постановления об аресте счетов из-за финансового мониторинга или наличия каких-либо непогашенных долгов, в частности, за жилищно-коммунальные услуги, алименты.

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке действуют комиссии при оплате коммунальных услуг. Известно, как клиентам платить меньше всего за соответствующую услугу.

Также мы писали, что терминалы Ощадбанка дают сбой, из-за чего клиенты теряют деньги. Вернуть средства довольно сложно, если снимались с карты другого банка.