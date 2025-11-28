ПриватБанк временно изменил условия для клиентов — что нужно знать

Человек рассчитывается карточкой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк объявил о проведении акции "Зеленая пятница", которая продлится с 28 по 30 ноября 2025 года. В этот период банк предлагает повышенные кэшбэки для владельцев карт при оплате определенных категорий товаров и услуг.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Кому предоставят повышенный кэшбек

По информации члена правления ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, клиенты смогут получить до 20% возврата средств при расчетах в заведениях питания, магазинах одежды и товаров для детей, а также при приобретении:

гаджетов;

бытовой техники;

стройматериалов;

топлива на АЗС;

продукции в сфере красоты и здоровья.

Предложения программы лояльности "Привет" в приложении Приват24 будут доступны как в Украине, так и за ее пределами.

Отдельные условия предусмотрены для пользователей "Конверта" — при оплате с его использованием клиенты могут получить до 10% кэшбэка. Для этого достаточно привязать "Конверт" к Google Pay или Apple Pay.

Кто сможет брать кредиты без комиссий

Также банк сообщает о дополнительном бонусе для новых владельцев кредитных карт: в период акции для карты "Универсальная" будет действовать продленный льготный период, который позволит пользоваться кредитным лимитом в течение трех месяцев без комиссий.

В банке отмечают, что персональные предложения и кэшбэки к "Зеленой пятнице" можно посмотреть и активировать в разделе программы лояльности "Привет" в Приват-24.

