Главная Финансы Клиенты ПриватБанка получат дополнительные привилегии — условия

Клиенты ПриватБанка получат дополнительные привилегии — условия

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 17:45
ПриватБанк временно изменил условия для клиентов — что нужно знать
Человек рассчитывается карточкой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк объявил о проведении акции "Зеленая пятница", которая продлится с 28 по 30 ноября 2025 года. В этот период банк предлагает повышенные кэшбэки для владельцев карт при оплате определенных категорий товаров и услуг.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также:

Кому предоставят повышенный кэшбек

По информации члена правления ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, клиенты смогут получить до 20% возврата средств при расчетах в заведениях питания, магазинах одежды и товаров для детей, а также при приобретении:

  • гаджетов;
  • бытовой техники;
  • стройматериалов;
  • топлива на АЗС;
  • продукции в сфере красоты и здоровья.

Предложения программы лояльности "Привет" в приложении Приват24 будут доступны как в Украине, так и за ее пределами.

Отдельные условия предусмотрены для пользователей "Конверта" — при оплате с его использованием клиенты могут получить до 10% кэшбэка. Для этого достаточно привязать "Конверт" к Google Pay или Apple Pay.

Кто сможет брать кредиты без комиссий

Также банк сообщает о дополнительном бонусе для новых владельцев кредитных карт: в период акции для карты "Универсальная" будет действовать продленный льготный период, который позволит пользоваться кредитным лимитом в течение трех месяцев без комиссий.

В банке отмечают, что персональные предложения и кэшбэки к "Зеленой пятнице" можно посмотреть и активировать в разделе программы лояльности "Привет" в Приват-24.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк может без предупреждения заблокировать банковские карты и закрыть все счета некоторых клиентов.

Также узнавайте, какие проблемы могут возникнуть с выплатой компенсации за "Пакет малыша" в ПриватБанке.

ПриватБанк акция Приват24 банковские карты кэшбэк
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
