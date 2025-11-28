ПриватБанк тимчасово змінив умови для клієнтів — що треба знати

Клієнти ПриватБанку отримають додаткові привілеї — які умови
ПриватБанк оголосив про проведення акції "Зелена п’ятниця", яка триватиме з 28 по 30 листопада 2025 року. У цей період банк пропонує підвищені кешбеки для власників карток під час оплати певних категорій товарів та послуг.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Кому нададуть підвищений кешбек
За інформацією члена правління ПриватБанку Дмитра Мусієнка, клієнти зможуть отримати до 20% повернення коштів у разі розрахунків у закладах харчування, магазинах одягу та товарів для дітей, а також під час придбання:
- гаджетів;
- побутової техніки;
- будматеріалів;
- пального на АЗС;
- продукції у сфері краси й здоров’я.
Пропозиції програми лояльності "Привіт" у застосунку Приват24 будуть доступні як в Україні, так і за її межами.
Окремі умови передбачені для користувачів "Конверта" — при оплаті з його використанням клієнти можуть отримати до 10% кешбеку. Для цього достатньо прив’язати "Конверт" до Google Pay або Apple Pay.
Хто зможе брати кредити без комісій
Також банк повідомляє про додатковий бонус для нових власників кредитних карток: у період акції для картки "Універсальна" діятиме подовжений пільговий період, який дозволить користуватися кредитним лімітом протягом трьох місяців без комісій.
У банку зазначають, що персональні пропозиції та кешбеки до "Зеленої п’ятниці" можна переглянути та активувати у розділі програми лояльності "Привіт" у Приват-24.
Раніше ми розповідали, що ПриватБанк може без попередження заблокувати банківські карти та закрити усі рахунки деяких клієнтів.
Також дізнавайтеся, які проблеми можуть виникнути з виплатою компенсації за "Пакунок малюка" у ПриватБанку.
Читайте Новини.LIVE!