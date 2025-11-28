ПриватБанк тимчасово змінив умови для клієнтів — що треба знати

Людина розраховується карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк оголосив про проведення акції "Зелена п’ятниця", яка триватиме з 28 по 30 листопада 2025 року. У цей період банк пропонує підвищені кешбеки для власників карток під час оплати певних категорій товарів та послуг.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Реклама

Читайте також:

Кому нададуть підвищений кешбек

За інформацією члена правління ПриватБанку Дмитра Мусієнка, клієнти зможуть отримати до 20% повернення коштів у разі розрахунків у закладах харчування, магазинах одягу та товарів для дітей, а також під час придбання:

гаджетів;

побутової техніки;

будматеріалів;

пального на АЗС;

продукції у сфері краси й здоров’я.

Пропозиції програми лояльності "Привіт" у застосунку Приват24 будуть доступні як в Україні, так і за її межами.

Окремі умови передбачені для користувачів "Конверта" — при оплаті з його використанням клієнти можуть отримати до 10% кешбеку. Для цього достатньо прив’язати "Конверт" до Google Pay або Apple Pay.

Хто зможе брати кредити без комісій

Також банк повідомляє про додатковий бонус для нових власників кредитних карток: у період акції для картки "Універсальна" діятиме подовжений пільговий період, який дозволить користуватися кредитним лімітом протягом трьох місяців без комісій.

У банку зазначають, що персональні пропозиції та кешбеки до "Зеленої п’ятниці" можна переглянути та активувати у розділі програми лояльності "Привіт" у Приват-24.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк може без попередження заблокувати банківські карти та закрити усі рахунки деяких клієнтів.

Також дізнавайтеся, які проблеми можуть виникнути з виплатою компенсації за "Пакунок малюка" у ПриватБанку.