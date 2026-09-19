ПриватБанк поверне 100% кешбек за розрахунки: які потрібні картки

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" можуть отримати 100% кешбек у разі здійснення розрахунків за низку послуг. Важливою умовою є використання для оплати онлайн-сервісів банку та розрахунки карткою міжнародної платіжної системи Mastercard.



Про те, хто може отримати кешбек від банку, розповідають Новини.LIVE.

Умови повернення 100% кешбеку на картки ПриватБанку

За правилами, банк поверне клієнтам гроші за здійснення розрахунків через мобільний застосунок та веб-банкінг "Приват24".

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Взяти участь у програмі можуть тільки повнолітні клієнти, у яких вже є податковий номер та картка Mastercard, випущена ПриватБанком.

Згідно з умовами, у разі здійснення семиразової оплати в учасників виникне шанс кешбек до 100% за відповідну операцію. Максимальна сума кешбеку за кожен етап — 5 000 грн.

"Кожні 7 платежів — це новий шанс на виграш. Щомісяця повертаємо 100 клієнтам кошти... За весь строк проведення акції визначимо 300 переможців.", — йдеться в інформації банку.

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Як взяти участь у розіграші кешбеку від банку

Для того, щоб кожні сім платежів почали зараховуватися до списку учасників, потрібна попередня реєстрація.

Пройти її необхідно на порталі ПриватБанку через фінансовий номер телефону.

Після цього треба зробити платежі, зокрема автоплатежі, за такі послуги через ПриватБанк:

Оплата договірних комунальних розрахунків через застосунок/вебверсію; Автоплатежі за житлово-комунальні послуги/телекомунікацію; Оплата договірних телекомунікаційних платежів (інтернет/ТБ)".

Після здійснення семи платежів клієнта додадуть до спику учасників та протягом 10 робочих днів після завершення етапу акції визначать переможця. Відбір відбуватиметься рандомно через комп’ютерну вибірку.

Також визначать під час кожного етапу ще 20 додаткових отримувачів, які матимуть право на виплати, якщо буде неможливо відправити кешбек переможцю. Сповіщення про виграш має надійти у мобільний застосунок "Приват24".

Нюанси акційної програми ПриватБанку

Дія програми охоплює всю Україну, крім окупованих територій.

Кешбек буде вважатися додатковим надходження доходу, а тому може вплинути на право отримання житлової субсидії, держдопомоги, пільг, якщо для цього враховують загальний дохід родини.

Триватиме відповідна програма до 15 жовтня 2026 року.

У банку пояснили, що метою проведення акції є популяризація здійснення безготівкових платежів в країні та підвищення обізнаності учасників акції про послуги, що надає ПриватБанк разом з компанією Masterсard.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що восени у ПриватБанку повернули стандартну комісію на міжнародні перекази на картки Mastercard через застосунок "Приват24". Банк кілька разів продовжував дію пільгових тарифів, проте зараз клієнти почали платити більше.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до середини листопада у клієнтів ПриватБанку є можливість користатися сервісом "Розділити оплату" у мережі книгарень "Сенс". Йдеться про можливість поділити суму у чеку за послуги та товари на друзів. Така послуга доступна у "Приват24". Для цього інформацію про транзакцію треба відкрити в застосунку та додати з телефонної книги того, з ким треба поділити оплату. Після цього система надішле запити для повернення частини суми.