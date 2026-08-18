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Главная Финансы 300 грн на карты: кому предусмотрены бонусы от ПриватБанка

300 грн на карты: кому предусмотрены бонусы от ПриватБанка

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 07:01
ПриватБанк выплачивает на карты по 300 грн: как воспользоваться предложением
Карта в руках и деньги. Фото: Новини.LIVE

До 8 апреля 2027 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" действует акционная программа, гарантирующая начисление денежных бонусов владельцам нескольких типов банковских карт. Клиенты банка смогут рассчитывать на денежное вознаграждение при соблюдении определенных условий и наличии регистрации в приложении или веб-версии "Приват24".

О том, при каких условиях банк начислит вознаграждение, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из клиентов предусмотрены бонусы от ПриватБанка

Как отмечается в госфинучреждении, клиенты смогут получить вознаграждение за успешные рекомендации банковских продуктов ПриватБанка и их оформление знакомыми.

Согласно условиям программы, бонусы за успешные рекомендации могут быть начислены, если:

  1. Рекомендуют карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" (валюта UAH) тем, кто никогда не имел кредитной карты/не имеет открытой карты более шести месяцев;
  2. Или рекомендуют карту "Катка24" (валюта UAH) тем, у кого ранее не было кредитной карты или нет открытой карты около полугода;
  3. У самого оформлен и протестирован аналогичный продукт. Рекомендации доступны исключительно при наличии таких карт.

Согласно правилам, финансовое учреждение начислит по 150 грн за рекомендованного друга. Такая же сумма будет начислена приглашенному в программе лояльности "Привет". Таким образом, оба смогут сразу получить 300 грн. При этом количество приглашений не ограничено.

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Как присоединиться к бонусной программе ПриватБанка

Принять участие в акции могут только действующие клиенты ПриватБанка, у которых уже есть идентификационный код. Чтобы получить бонус, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Зайти в приложение или веб-версию "Приват24";
  • Открыть сервис "Порекомендуй друзьям";
  • Выбрать продукт, который нужно порекомендовать (например, карту "Универсальная");
  • Отправить друзьям реферальную ссылку;
  • После оформления другом продукта — получить вознаграждение.

"Отправьте ссылку другу через любой удобный мессенджер или социальную сеть. Получите вознаграждение вместе. Как только ваш друг оформит продукт по вашей ссылке, вознаграждение будет начислено вам обоим в программе лояльности "Привет" в течение суток", — поясняют в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка имеют возможность получить денежные бонусы в рамках акции "Лимит с кэшбэком на день рождения". Согласно правилам, владельцам карт систем Mastercard и Visa предусмотрен кэшбэк в размере 3%. Максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать каждый участник за все время акции, составит 500 грн с учетом налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Ранее Новини.LIVE писали, какие документы требует ПриватБанк при продаже имущества. Согласно правилам, в случае блокировки счета финансовое учреждение может проверять законность источников доходов, запросив дополнительные документы. Аналогично банк может поступить, если клиент получил деньги от инвестиций или зачислил сбережения. Если из-за этого гражданин лишился доступа к счету, то нужно обратиться в банк.

выплаты ПриватБанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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