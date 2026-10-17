Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року клієнти державного "ПриватБанку" мають можливість дещо заощадити на банківських комісіях, розраховуючись за базові послуги. Такий підхід передбачений у разі здійснення дистанційної оплати через онлайн-сервіси "Приват24".

Про те, хто може скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.

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Як платити менші комісії у ПриватБанку

За інформацією банку, оплата мобільних послуг, розрахунки за різноманітні послуги, а також перекази на картки можуть передбачати стягнення комісії, незалежно від типу операції. Водночас, для клієнтів є можливість скоротити витрати на відповідних стягненнях, скориставшись послугою "Автоплатежі".

Для того, щоб зменшити комісії, достатньо налаштувати автоплатежі у "Приват24", встановивши за кожною послугою для розрахунку окремі параметри.

Присвятивши відповідній процедурі кілька хвилин, клієнт отримає можливість не хвилюватися про невчасну оплату та додаткові комісії. Адже, вказаваши, коли, кому та скільки потрібно платити, система сам зніматиме необхідні суми коштів за меншими тарифами.

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Банк пропонує різні типи автоматичних платежів. Зокрема:

Оплата послуг: дасть змогу робити вчасні розрахуки, без зайвої витрати часу); Розрахунки за мобільні послуги: кошти зніматимуться щомісяця у конкретну дату; Підключення опції здійснення переказу на картку: гроші будуть перераховані у певну дату; Налаштування автопереказу заробітної плати/пенсії з іншого банківської карти; Відправлення грошей "Кредит готівкою": банк списуватиме періодично кошти за кредитом.

Які передбачені тарифи на сервіс

Для списання коштів з картки "Універсальна" на картку Універсальна"/"Універсальна Gold", преміум-картку, "Інтернет-картку" — діє нульова комісія. Водночас, на "Картку для виплат" — 0,5% (максимально 50 грн). Її стягнуть за нецільове поповнення.

Послуги мобільного зв'язку з таких карток, а також з кредитних коштів обійдуться у такі суми:

За умови платежу від 0,01 до 100,00 грн — 2,00 грн;

За умови платежу від 100,01 грн — 4,00 грн.

Відправлення кредитних грошей картки "Універсальна" на картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" передбачає 3% комісії. Водночас на "Картку для виплат" — 3% та додатково 0,5% (максимально 50 грн) з одержувача за нецільове поповнення.

Дізнатися про те, чи відбувся автоплатіж можна у застосунку "Приват24", у смс-повідомленні. Також можна отримати квитанцію щодо оплати.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що до кінця року у клієнтів ПриватБанку є можливість виграти грошову винагороду у 1 000 грн. Її будуть розігрувати у рамках нової акції щомісяця. Для цього треба мати картку Mastercard та виконати кілька вимог, зокрема дистанційно відкрити рахунок ФОП.

Також Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку діє розіграш грошових призів. Зокрема, декому можуть нарахувати до 100 000 грн. Відповідні сертифікати можна використати на придбання квитків через онлайн-сервіси картами Visa. За дотримання правил, клієнти зможуть оплатити подорож до Карпат.