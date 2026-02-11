Відео
Україна
Відео

Клієнти ПриватБанку мають труднощі з поповненням карт — деталі

Клієнти ПриватБанку мають труднощі з поповненням карт — деталі


Дата публікації: 11 лютого 2026 07:01
Клієнти ПриватБанку мають труднощі з поповненням банківських карт — подробиці
Банківська карта в руці. Фото: УНІАН

На клієнтів ПриватБанку можуть чекати проблеми під час поповнення банківських карт у платіжних терміналах, а сама процедура з виявлення збоїв у техніці може бути тривалою. Про такий випадок розповів один із клієнтів банку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Мінфін.

Детальніше про проблему з коштами клієнта ПриватБанку 

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт банку хотів здійснити просту операцію з поповнення банківської картки через платіжний термінал, однак вона обернулась значною проблемою. Це сталося через те, що в техніці неочікувано виник збій.

Чоловік звернувся на номер банку 3700, де оператор повідомив, що система зафіксувала, що через термінал було покладено відповідну суму. Там порадили почекати, оскільки нібито йшлося про звичайну затримку переказу. 

Згодом громадянин отримав SMS-повідомлення про зібрання комісії з приводу повернення грошей. Там зазначили, що заявку на повернення коштів прийняли в роботу. Для відпрацювання необхідно зачекати інкасації пристрою. Результати стануть відомі протягом 1−7 днів. Через день після цього надіслали інформацію про те, що зайвих коштів не виявили.

"На жаль, факт збою за вашою заявкою не підтверджено. Якщо ви з якоїсь причини не згодні з рішенням, просимо звернутися на лінію 3700 або в чат "Допомога Онлайн", — процитував відповідь клієнт.

Чи вдалося повернути кошти клієнту ПриватБанку

Чоловік знову звернувся до служби підтримки, де повідомили, що почалося розслідування щодо проблеми з ненадходженням коштів.

Процедура повернення грошей виявилась тривалою: громадянину порадили зачекати на результати чергового розслідування. 

"По 3700 мені просто переказали те саме, але завели ще якесь розслідування. Дали його номер... Сказали — працюють. Якщо треба — піднімуть записи з камер тощо", — написав клієнт.

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Які ще загрожують негаразди з коштами у  ПриватБанку 

Раніше клієнти розповідали, що зняття коштів через банкомати й термінали може виявитися складною процедурою у зв'язку з перебоями в електропостачанні.

Так, пристрої можуть давати збій чи вимикатися, коли зникає електроенергія. Через це апарати можуть не видати готівку, попередньо списавши кошти з банківської картки. 

За таких обставин варто шукати для зняття чи відправлення коштів чергові відділення ПриватБанку, де є генератори та резервні канали зв'язку.

Раніше повідомлялося, що у ПриватБанку під час зняття депозиту можуть чекати труднощі. Іноді банк може вивести кошти навіть на заблоковану картку. 

Ще розповідали, що ПриватБанк змінив умови зняття готівки для бізнес-клієнтів. У період блекаутів вирішив полегшити роботу для власників карт Visa та Mastercard.

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
