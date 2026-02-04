Видео
В Приват24 новая услуга — что предлагают абонентам мобильных операторов

В Приват24 новая услуга — что предлагают абонентам мобильных операторов

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 18:11
В Приват24 можно подключить цифровую SIM-карту — что для этого нужно сделать абонентам Vodafone, lifecell и Kyivstar
Парень с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

В приложении Приват24 появилась возможность подключать услуги мобильных операторов. Цифровую SIM-карту смогут покупать абоненты Kyivstar, Vodafone и lifecell.

О появлении такой услуги сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также:

еSIM в приложении Приват24

Купить еSIM удастся владельцам смартфонов, которые поддерживают соответствующую технологию. Проверить и активировать услугу, можно:

  • открыв сервис eSIM;
  • выбрав оператора и доступный тариф;
  • оплатив онлайн и активировать eSIM на мобильном устройстве, отсканировав QR-код, который придет на email.

"Услуга по продаже цифровых SIM-карт мобильных операторов позволит оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты", — рассказали в ПриватБанке.

Сколько стоит еSIM от мобильных операторов Украины

У lifecell стартовый пакет eSIM Бонус стоит 150 гривен, зато обычная eSIM — 50 гривен. Vodafone продает eSIM в онлайн-магазинах по 100 грн.

В Kyivstar подключить eSIM можно бесплатно на официальном сайте, а сама цифровая SIM-карта действует на несколько тарифов.

Ранее сообщалось, что в Приват24 появился сервис по распределению расходов. Новая услуга должна улучшить клиентский опыт. Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут экономить на такси. Известно, у кого именно есть такая возможность.

ПриватБанк Vodafone lifecell Приват24 услуги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
