В Приват24 можно подключить цифровую SIM-карту — что для этого нужно сделать абонентам Vodafone, lifecell и Kyivstar

Парень с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

В приложении Приват24 появилась возможность подключать услуги мобильных операторов. Цифровую SIM-карту смогут покупать абоненты Kyivstar, Vodafone и lifecell.

О появлении такой услуги сообщила пресс-служба ПриватБанка.

еSIM в приложении Приват24

Купить еSIM удастся владельцам смартфонов, которые поддерживают соответствующую технологию. Проверить и активировать услугу, можно:

открыв сервис eSIM;

выбрав оператора и доступный тариф;

оплатив онлайн и активировать eSIM на мобильном устройстве, отсканировав QR-код, который придет на email.

"Услуга по продаже цифровых SIM-карт мобильных операторов позволит оставаться на связи в любой ситуации, например повреждения или недоступности приобретения физической SIM-карты", — рассказали в ПриватБанке.

Сколько стоит еSIM от мобильных операторов Украины

У lifecell стартовый пакет eSIM Бонус стоит 150 гривен, зато обычная eSIM — 50 гривен. Vodafone продает eSIM в онлайн-магазинах по 100 грн.

В Kyivstar подключить eSIM можно бесплатно на официальном сайте, а сама цифровая SIM-карта действует на несколько тарифов.

