Наличные в блэкаут — ПриватБанк отменил комиссию за снятие денег для некоторых клиентов

Государственный ПриватБанк решил облегчить работу бизнеса в период блэкаутов. Владельцы бизнес-карт Visa и Mastercard смогут снимать наличные на кассах магазинов без комиссий банка

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Детали акции

Украинские предприниматели, которые являются владельцами бизнес-карт Visa и Mastercard, могут снимать наличные без комиссий банка прямо на кассах торговых точек при оплате покупок уже с 1 февраля 2026 года. Такие условия будут действовать в течение одного месяца.

"Мы поддерживаем бизнес не только финансированием, но и удобными и доступными сервисами для ежедневной работы. Для предпринимателя важно иметь быстрый доступ к средствам без лишних затрат и потери времени. Именно на это направлена эта инициатива, которая стимулирует более активное использование бизнес-карт в повседневных расчетах", — отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

По его словам, это предложение является частью стратегии поддержки малого и среднего бизнеса, когда банк адаптирует сервисы к реальным бизнес-сценариям клиентов.

Где и какую сумму можно снять

В ПриватБанке объяснили, что услуга снятия наличных без комиссии доступна более чем в 200 000 торговых точках по всей Украине. Речь идет о крупных розничных сетях и АЗС — в частности АТБ, "Сильпо", OKKO и других.

Предпринимателю достаточно оплатить необходимые для бизнеса или ежедневные покупки бизнес-картой, чтобы сразу получить наличные, не тратя время на поиск банкомата и без дополнительных затрат.

За один раз можно снять до 6 000 грн. Количество таких операций можно осуществлять до трех раз в день.

Снимать наличные на кассе держатели карт ПриватБанка могут даже во время отключений электроэнергии, когда доступ к отделениям банка или банкоматам может быть ограничен.

