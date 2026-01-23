Ощадбанк предоставит призы за расчеты от 500 грн — как принять участие

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" имеют возможность стать владельцами призов при осуществлении расчетов кредитными средствами. Речь идет об оплате картой "Моя кредитка".

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Преимущества карты "Моя кредитка" от Ощадбанка

Наумов напомнил клиентам банка о преимуществах карты "Моя кредитка", в частности, об отсутствии комиссий за обслуживание и снятие кредитных средств.

"Друзья, короткое напоминание о карте от Ощада — как об удобном инструменте на каждый день. "Моя кредитка" — это о расходах без лишних сложностей: понятные условия, до 62 дней без процентов (для отдельных категорий — до 92), без комиссий за обслуживание и снятие кредитных средств", — говорится в сообщении.

По словам главы правления Ощадбанка, карточный кредитный портфель финучреждения достигает почти 6 млрд грн. Речь идет о цифре, за которой "стоит доверие и привычка пользоваться картой ежедневно". Однако на этом преимущества карты не закончились, ведь клиентам доступна акция, благодаря которой можно стать обладателем ценных призов.

Как принять участие в розыгрыше призов для клиентов Ощада

Как отметил Наумов, чтобы пользование картой было не только удобным, но и приятным, для клиентов стартовала акция "Моя кредитка рулит", в рамках которой разыграют главный приз — автомобиль Hyundai TUCSON.

Также есть возможность стать владельцем:

телевизора;

зарядной станции Bluetti;

iPhone 17.

Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия:

Открыть кредитную карту Mastercard от Ощада/пользоваться имеющейся; Сделать ею пять оплат от 500 грн.

После этого клиент автоматически присоединится к розыгрышу. Акция продлится до 12 марта 2026 года.

Ранее мы писали, что Ощадбанк изменил тарифы на услуги. Теперь квитанцию о движении средств на счету на кассе отделения выдают за 150 грн.

Еще мы рассказывали, можно ли рассчитаться за мобильную связь "Зимней тысячей", полученной в Ощадбанке. Там уточнили, предоставлена ли такая возможность.