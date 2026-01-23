Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиенты Ощада получат вознаграждения за расчеты от 500 грн

Клиенты Ощада получат вознаграждения за расчеты от 500 грн

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 06:01
Ощадбанк предоставит призы за расчеты от 500 грн — как принять участие
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" имеют возможность стать владельцами призов при осуществлении расчетов кредитными средствами. Речь идет об оплате картой "Моя кредитка".

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама
Читайте также:

Преимущества карты "Моя кредитка" от Ощадбанка

Наумов напомнил клиентам банка о преимуществах карты "Моя кредитка", в частности, об отсутствии комиссий за обслуживание и снятие кредитных средств.

"Друзья, короткое напоминание о карте от Ощада как об удобном инструменте на каждый день. "Моя кредитка" это о расходах без лишних сложностей: понятные условия, до 62 дней без процентов (для отдельных категорий  — до 92), без комиссий за обслуживание и снятие кредитных средств", — говорится в сообщении.

По словам главы правления Ощадбанка, карточный кредитный портфель финучреждения достигает почти 6 млрд грн. Речь идет о цифре, за которой "стоит доверие и привычка пользоваться картой ежедневно". Однако на этом преимущества карты не закончились, ведь клиентам доступна акция, благодаря которой можно стать обладателем ценных призов.

Как принять участие в розыгрыше призов для клиентов Ощада

Как отметил Наумов, чтобы пользование картой было не только удобным, но и приятным, для клиентов стартовала акция "Моя кредитка рулит", в рамках которой разыграют главный приз — автомобиль Hyundai TUCSON.

Также есть возможность стать владельцем:

  • телевизора;
  • зарядной станции Bluetti;
  • iPhone 17.

Для участия в акции необходимо выполнить следующие условия:

  1. Открыть кредитную карту Mastercard от Ощада/пользоваться имеющейся;
  2. Сделать ею пять оплат от 500 грн.

После этого клиент автоматически присоединится к розыгрышу. Акция продлится до 12 марта 2026 года.

Ранее мы писали, что Ощадбанк изменил тарифы на услуги. Теперь квитанцию о движении средств на счету на кассе отделения выдают за 150 грн.

Еще мы рассказывали, можно ли рассчитаться за мобильную связь "Зимней тысячей", полученной в Ощадбанке. Там уточнили, предоставлена ли такая возможность.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации