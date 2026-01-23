Ощадбанк надасть призи за розрахунки від 500 грн — як взяти участь

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість стати власниками призів у разі здійснення розрахунків кредитними коштами. Йдеться про оплату карткою "Моя кредитка".

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Реклама

Читайте також:

Переваги карти "Моя кредитка" від Ощадбанку

Наумов нагадав клієнтам банку про переваги карти "Моя кредитка", зокрема, про відсутність комісій за обслуговування та зняття кредитних коштів.

"Друзі, коротке нагадування про картку від Ощаду — як про зручний інструмент на кожен день."Моя кредитка" — це про витрати без зайвих складнощів: зрозумілі умови, до 62 днів без відсотків (для окремих категорій — до 92), без комісій за обслуговування та зняття кредитних коштів", — йдеться у повідомленні.

За словами голови правління Ощадбанку, картковий кредитний портфель фінустанови сягає майже 6 млрд грн. Йдеться про цифру, за якою "стоїть довіра і звичка користуватися карткою щодня". Однак на цьому переваги картки не завершились, адже клієнтам доступна акція, завдяки якій можна стати власником цінних призів.

Як взяти участь у розіграші призів для клієнтів Ощаду

Як зазначив Наумов, щоб користування карткою було не лише зручним, а й приємним, для клієнтів стартувала акція "Моя кредитка рулить", в рамках якої розіграють головний приз — автомобіль Hyundai TUCSON.

Також є можливість стати власником:

телевізора;

зарядної станції Bluetti;

iPhone 17.

Для участі в акції необхідно виконати такі умови:

Відкрити кредитну картку Mastercard від Ощаду/скористатися наявною; Зробити нею п'ять оплат від 500 грн.

Після цього клієнт автоматично долучиться до розіграшу. Акція триватиме до 12 березня 2026 року.

Раніше ми писали, що Ощадбанк змінив тарифи на послуги. Тепер квитанцію про рух кошів на рахунку на касі відділення видають за 150 грн.

Ще ми розповідали, чи можна розрахуватися за мобільний зв'язок "Зимовою тисячею", отриманою в Ощадбанку. Там уточнили, чи надано таку можливість.