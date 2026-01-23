Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнти Ощаду отримають винагороди за розрахунки від 500 грн

Клієнти Ощаду отримають винагороди за розрахунки від 500 грн

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 06:01
Ощадбанк надасть призи за розрахунки від 500 грн — як взяти участь
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" мають можливість стати власниками призів у разі здійснення розрахунків кредитними коштами. Йдеться про оплату карткою "Моя кредитка". 

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Реклама
Читайте також:

Переваги карти "Моя кредитка" від Ощадбанку

Наумов нагадав клієнтам банку про переваги карти "Моя кредитка", зокрема, про відсутність комісій за обслуговування та зняття кредитних коштів.

"Друзі, коротке нагадування про картку від Ощаду — як про зручний інструмент на кожен день."Моя кредитка" — це про витрати без зайвих складнощів: зрозумілі умови, до 62 днів без відсотків (для окремих категорій — до 92), без комісій за обслуговування та зняття кредитних коштів", — йдеться у повідомленні.

За словами голови правління Ощадбанку, картковий кредитний портфель фінустанови сягає майже 6 млрд грн. Йдеться про цифру, за якою "стоїть довіра і звичка користуватися карткою щодня". Однак на цьому переваги картки не завершились, адже клієнтам доступна акція, завдяки якій можна стати власником цінних призів.

Як взяти участь у розіграші призів для клієнтів Ощаду

Як зазначив Наумов, щоб користування карткою було не лише зручним, а й приємним, для клієнтів стартувала акція "Моя кредитка рулить", в рамках якої розіграють головний приз — автомобіль Hyundai TUCSON.

Також є можливість стати власником:

  • телевізора;
  • зарядної станції Bluetti;
  • iPhone 17.

Для участі в акції необхідно виконати такі умови:

  1. Відкрити кредитну картку Mastercard від Ощаду/скористатися наявною;
  2. Зробити нею п'ять оплат від 500 грн.

Після цього клієнт автоматично долучиться до розіграшу. Акція триватиме до 12 березня 2026 року. 

Раніше ми писали, що Ощадбанк змінив тарифи на послуги. Тепер квитанцію про рух кошів на рахунку на касі відділення видають за 150 грн.  

Ще ми розповідали, чи можна розрахуватися за мобільний зв'язок "Зимовою тисячею", отриманою в Ощадбанку. Там уточнили, чи надано таку можливість.   

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації