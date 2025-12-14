Депозиты в Ощадбанке — что не так с мобильным приложением

Деньги. Фото: Новини.LIVE

У клиентов государственного Ощадбанка могут возникать проблемы с пополнением депозита в мобильном приложении. А чтобы получить такую услугу в отделении банка — нужно записываться заранее.

Об этом сообщил один из пользователей на портале Минфин.

Пополнение депозита в Ощадбанке

Как рассказал мужчина, когда он пытался пополнить свой депозит, то после нажатия на кнопку "Пополнить" в приложении происходит сбой и появляется оповещение, что операция недоступна. Клиент решил прийти в отделение банка с деньгами, но и здесь его ждала неудача.

"Оказалось, что в отделении никто помочь не может, поскольку надо заранее записаться на прием к специалисту. Просто прийти в банк без предварительной записи — нельзя"— рассказал он.

Отметим, что банк не отреагировал на жалобу клиента, однако другой автор в комментариях посоветовал в приложении нажать раздел "Платежи", далее "Переводы", а затем "Между моими картами и счетами".

Как открыть депозит в Ощадбанке

Это можно сделать:

в приложении "Мобильный Ощад";

в ближайшем отделении банка.

Также можно оставлять заявку на открытие депозита на сайте Ощадбанка. Вам позвонят представители банка и предоставят дальнейшие инструкции.

Чтобы открыть депозит, нужно предъявить паспорт и идентификационный код.

