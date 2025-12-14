Видео
Ощадбанк и депозиты — почему клиенту не удалось пополнить вклад

Дата публикации 14 декабря 2025 06:01
Депозиты в Ощадбанке — что не так с мобильным приложением
Деньги. Фото: Новини.LIVE

У клиентов государственного Ощадбанка могут возникать проблемы с пополнением депозита в мобильном приложении. А чтобы получить такую услугу в отделении банка — нужно записываться заранее.

Об этом сообщил один из пользователей на портале Минфин.

Пополнение депозита в Ощадбанке

Как рассказал мужчина, когда он пытался пополнить свой депозит, то после нажатия на кнопку "Пополнить" в приложении происходит сбой и появляется оповещение, что операция недоступна. Клиент решил прийти в отделение банка с деньгами, но и здесь его ждала неудача.

"Оказалось, что в отделении никто помочь не может, поскольку надо заранее записаться на прием к специалисту. Просто прийти в банк без предварительной записи — нельзя"— рассказал он.

Отметим, что банк не отреагировал на жалобу клиента, однако другой автор в комментариях посоветовал в приложении нажать раздел "Платежи", далее "Переводы", а затем "Между моими картами и счетами".

Как открыть депозит в Ощадбанке

Это можно сделать:

  • в приложении "Мобильный Ощад";
  • в ближайшем отделении банка.

Также можно оставлять заявку на открытие депозита на сайте Ощадбанка. Вам позвонят представители банка и предоставят дальнейшие инструкции.

Чтобы открыть депозит, нужно предъявить паспорт и идентификационный код.

Ранее мы рассказывали график работы банков на новогодние праздники. Известно, будет ли предоставлять услуги Ощадбанк в период с 30 декабря 2025 года по 1 января 2026. Также мы писали о комиссии за снятие наличных с карты "Универсальная" ПриватБанка. Так, в банкоматах действует ставка в 1%.

Ощадбанк деньги банки депозиты банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
