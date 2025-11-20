Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиенту Ощадбанка заблокировали зарплату на месяц — причины

Клиенту Ощадбанка заблокировали зарплату на месяц — причины

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:01
обновлено: 23:41
Ощадбанк блокирует зарплатные карты — что стоит знать о финансовом мониторинге
Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году государственный "Ощадбанк" может блокировать зарплатные счета клиентов в рамках финансового мониторинга. В финучреждении уточнили важные нюансы по соответствующей процедуре.

Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Блокировка счетов в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, около четырех недель назад клиенту Ощадбанка заблокировали зарплатный счет. Он заметил, что причиной была указана необходимость осуществления финансового мониторинга.

Мужчина обратился к госфинучреждению за объяснением, когда может поступить решение о его результатах и состоится разблокировка, ведь уже месяц нет доступа к средствам. Тогда как какие-либо уведомления со стороны банка отсутствуют.

"Финмониторинг заблокировал счет зарплатный, уже месяц почти жду какого-то решения", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отметил, что не владеют информацией о конкретных сроках рассмотрения по финансовому мониторингу. Как только получат результат — клиент будет проинформирован. Все заявки на разблокировку обрабатываются, учитывая очередь.

"Обращение по рассмотрению заявления по финмониторингу рассматривается в порядке очереди, после чего с вами свяжутся работники банка и сообщат вам результат рассмотрения", — сообщил работник финучреждения.

Согласно закону по выявлению и пресечению незаконных операций, связанных с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, клиентов может ждать процедура финмониторинга. Каким образом происходит проверка — не разглашают во избежание возможности обхода мониторинга. Такие ограничения ввели на время военного положения. Подозрительными для банка могут стать следующие операции:

  1. Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды;
  2. Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц;
  3. Постоянное перечисление сумм денег одному и тому же лицу;
  4. Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал;
  5. Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.
Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили клиентам, при каких условиях может грозить арест счетов с пенсиями. Также сообщили, когда возможно снятие блокировки средств.

Еще рассказывали, почему некоторым украинцам сложно получить денежную помощь в 1 тыс. грн в Ощадбанке. Речь идет о выплатах по новой программе "Зимняя поддержка".

зарплаты Ощадбанк деньги банки банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации