Ощадбанк блокирует зарплатные карты — что стоит знать о финансовом мониторинге

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году государственный "Ощадбанк" может блокировать зарплатные счета клиентов в рамках финансового мониторинга. В финучреждении уточнили важные нюансы по соответствующей процедуре.

Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Блокировка счетов в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, около четырех недель назад клиенту Ощадбанка заблокировали зарплатный счет. Он заметил, что причиной была указана необходимость осуществления финансового мониторинга.

Мужчина обратился к госфинучреждению за объяснением, когда может поступить решение о его результатах и состоится разблокировка, ведь уже месяц нет доступа к средствам. Тогда как какие-либо уведомления со стороны банка отсутствуют.

"Финмониторинг заблокировал счет зарплатный, уже месяц почти жду какого-то решения", — говорится в обращении.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка отметил, что не владеют информацией о конкретных сроках рассмотрения по финансовому мониторингу. Как только получат результат — клиент будет проинформирован. Все заявки на разблокировку обрабатываются, учитывая очередь.

"Обращение по рассмотрению заявления по финмониторингу рассматривается в порядке очереди, после чего с вами свяжутся работники банка и сообщат вам результат рассмотрения", — сообщил работник финучреждения.

Согласно закону по выявлению и пресечению незаконных операций, связанных с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, клиентов может ждать процедура финмониторинга. Каким образом происходит проверка — не разглашают во избежание возможности обхода мониторинга. Такие ограничения ввели на время военного положения. Подозрительными для банка могут стать следующие операции:

Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды; Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц; Постоянное перечисление сумм денег одному и тому же лицу; Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал; Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

