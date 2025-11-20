Ощадбанк блокирует зарплатные карты — что стоит знать о финансовом мониторинге

Клиенту Ощадбанка заблокировали зарплату на месяц — причины
В 2025 году государственный "Ощадбанк" может блокировать зарплатные счета клиентов в рамках финансового мониторинга. В финучреждении уточнили важные нюансы по соответствующей процедуре.
Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.
Блокировка счетов в Ощадбанке
Как следует из одного из сообщений, около четырех недель назад клиенту Ощадбанка заблокировали зарплатный счет. Он заметил, что причиной была указана необходимость осуществления финансового мониторинга.
Мужчина обратился к госфинучреждению за объяснением, когда может поступить решение о его результатах и состоится разблокировка, ведь уже месяц нет доступа к средствам. Тогда как какие-либо уведомления со стороны банка отсутствуют.
"Финмониторинг заблокировал счет зарплатный, уже месяц почти жду какого-то решения", — говорится в обращении.
Что говорят в Ощадбанке
Представитель банка отметил, что не владеют информацией о конкретных сроках рассмотрения по финансовому мониторингу. Как только получат результат — клиент будет проинформирован. Все заявки на разблокировку обрабатываются, учитывая очередь.
"Обращение по рассмотрению заявления по финмониторингу рассматривается в порядке очереди, после чего с вами свяжутся работники банка и сообщат вам результат рассмотрения", — сообщил работник финучреждения.
Согласно закону по выявлению и пресечению незаконных операций, связанных с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, клиентов может ждать процедура финмониторинга. Каким образом происходит проверка — не разглашают во избежание возможности обхода мониторинга. Такие ограничения ввели на время военного положения. Подозрительными для банка могут стать следующие операции:
- Необычное количество финопераций за аналогичный промежуток времени в прошлые периоды;
- Поступление на регулярной основе переводов от разных лиц;
- Постоянное перечисление сумм денег одному и тому же лицу;
- Поступление на счет большого объема наличных денег через терминал;
- Расходы по финсчету, превышающие официальные доходы.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили клиентам, при каких условиях может грозить арест счетов с пенсиями. Также сообщили, когда возможно снятие блокировки средств.
Еще рассказывали, почему некоторым украинцам сложно получить денежную помощь в 1 тыс. грн в Ощадбанке. Речь идет о выплатах по новой программе "Зимняя поддержка".
Читайте Новини.LIVE!