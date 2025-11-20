Ощадбанк блокує зарплатні картки — що варто знати про фінансовий моніторинг

Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році державний "Ощадбанк" може блокувати зарплатні рахунки клієнтів в рамках фінансового моніторингу. У фінустанові уточнили важливі нюанси щодо відповідної процедури.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Блокування рахунків в Ощадбанку

Як випливає з одного з повідомлень, близько чотирьох тижнів тому клієнту Ощадбанку заблокували зарплатний рахунок. Він зауважив, що причиною була вказана необхідність здійснення фінансового моніторингу.

Чоловік звернувся до держфінустанови за поясненням, коли може надійти рішення щодо його результатів та відбудеться розблокування, адже вже місяць немає доступу до коштів. Тоді як будь-які сповіщення з боку банку відсутні.

"Фінмоніторинг заблокував рахунок зарплатний, вже місяць майже чекаю на якесь рішення ", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку зауважив, що не володіють інформацією щодо конкретних термінів розгляду фінансового моніторингу. Тільки-но отримають результат — клієнта буде поінформовано. Всі заявки на розблокування обробляються, зважаючи на чергу.

"Звернення щодо розгляду заяви по фінмоніторингу розглядається в порядку черги, після чого з вами зв'яжуться працівники банку та повідомлять вам результат розгляду", — повідомив працівник фінустанови.

Згідно із законом щодо виявлення та припинення незаконних операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, запобіганням фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, клієнтів може чекати процедура фінмоніторингу. Яким чином відбувається перевірка — не розголошують для уникнення можливості обходу моніторингу. Такі обмеження запровадили на час воєнного стану. Підозрілими для банку можуть стати такі операції:

Незвична кількість фіноперацій за аналогічний проміжок часу у минулі періоди; Надходження на регулярній основі переказів від різних осіб; Постійний перерахунок сум грошей одній і тій же особі; Надходження на рахунок великого обсягу готівки через термінал; Витрати за фінрахунком, що перевищують офіційні доходи.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк в Fb

