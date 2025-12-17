Льготная транспортная карта в Киеве — кто еще получит право на бесплатный проезд

Автобус и пассажиры на остановке. Фото: Новини.LIVE

Льготники из других городов смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Киеве, если оформят льготную транспортную карту. Она доступна в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кому доступна льготная карта для проезда

Речь идет о пассажирах с правом на бесплатный проезд, которые по каким-то причинам не получили "карточку киевлянина". Так, если у человека есть пенсионное или удостоверение ветерана, то такой пассажир сможет создавать QR-билеты и бесплатно ездить в общественном транспорте Киева.

Люди с инвалидностью I-II группы, а также ветераны и ветеранки смогут не платить как в наземном транспорте, так и в метро.

Как оформить льготную карту

Для этого нужно:

в приложении "Киев Цифровой" перейти в разделы Транспортная карта — Льготная карта — Получить карту;

затем подтверждаете наличие льгот, отправив цифровое удостоверение через приложение Дія;

когда проверка завершится, льготная карта автоматически отобразится в "Киев Цифровом".

Чтобы использовать поездку, пассажир открывает льготную карту в приложении "Киев Цифровой", создает QR-билет и подносит его к валидатору. Валидация подтверждается звуковым сигналом и зеленым индикатором.

Как отмечают в КГГА, контролерам в транспорте пассажиры должны предоставлять как цифровую карточку, так и бумажное удостоверение. Во время контроля нужно показывать удостоверение и провалидированный QR-билет.

О чем еще стоит знать

Напомним, за некоторыми пассажирами в 2026 году сохранят право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Не платить смогут пенсионеры, дети-сироты, ветераны военной службы и так далее. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пассажир должен иметь при себе удостоверение установленного образца, справку, подтверждающую льготный статус, или электронный льготный билет.

Ранее мы рассказывали, что общественный транспорт для пенсионеров является частично бесплатным. Иногда пожилые люди платят за проезд, как и другие пассажиры. Также ранее стало известно, что украинцам хотят по-новому предоставлять льготы на проезд. Предполагается, что в общественном транспорте появится электронный билет, а каждая поездка льготника будет фиксировать автоматизированная система учета.