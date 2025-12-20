Картка киянина в Ощадбанку — що не сподобалося клієнтці

Жінка з карткою киянина. Фото: УНІАН

Державний Ощадбанк є єдиним банком, який надає людям з інвалідністю та пенсіонерам транспортну картку. При цьому фінустанова досі не створила для клієнтів можливість перевипускати картку онлайн, що створює великі незручності для багатьох українців.

Детальніше про ситуацію

Зауважимо, що у своїй скарзі, яку жінка опублікувала на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook йшлося, напевно, про "картку киянина". Саме власники цих карток їздять безкоштовно або зі знижками у громадському транспорті в Києві.

При цьому, на думку жінки, банк не забезпечує повний сервіс своїм клієнтам, оскільки Ощадбанк:

не дозволяє перевипуск картки онлайн;

вимагає обов’язкової особистої присутності у відділенні;

не здійснює доставку карток кур’єром або поштою;

повністю ігнорує факт, що частина людей фізично не здатна з’явитися у відділення.

"Держава делегувала соціальні пільги банку, який зробив їх фактично недосяжними", — написала вона.

Реакція банку

Один із представників фінансової установи відреагував на скаргу жінки. Він написав, що замовити "картку киянина" клієнти можуть дистанційно — у контакт-центрі. При цьому у банку визнали, що забрати виготовлену картку люди можуть лише особисто у відділенні або ж надавши довіреність.

"Але це ми виправимо, реалізувавши доставку поштою/курʼєром", — йдеться у повідомленні.

Як оформити "картку киянина" у 2025 році

Зробити це можна у відділеннях Ощадбанку, якщо надати наступні документи:

паспорт, або документ який його замінює;

ідентифікаційний номер;

документ, який підтверджує статус пільговика (для киян-пільговиків);

довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованій в Києві (для киян-пільговиків);

кольорове фото 3х4 (за умови відсутності якісного фото, вклеєного в паспорті).

Киянам-пільговикам цю картку надають безплатно.

Раніше стало відомо, що в Києві запрацює нова пільгова транспортна картка для проїзду у громадському транспорті. Отримати її зможуть люди, які не живуть у столиці.