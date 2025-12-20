Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Клієнтка Ощадбанку поскаржилася на картку киянина — подробиці

Клієнтка Ощадбанку поскаржилася на картку киянина — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 06:10
Картка киянина в Ощадбанку — що не сподобалося клієнтці
Жінка з карткою киянина. Фото: УНІАН

Державний Ощадбанк є єдиним банком, який надає людям з інвалідністю та пенсіонерам транспортну картку. При цьому фінустанова досі не створила для клієнтів можливість перевипускати картку онлайн, що створює великі незручності для багатьох українців.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про ситуацію

Зауважимо, що у своїй скарзі, яку жінка опублікувала на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook йшлося, напевно, про "картку киянина". Саме власники цих карток їздять безкоштовно або зі знижками у громадському транспорті в Києві.

При цьому, на думку жінки, банк не забезпечує повний сервіс своїм клієнтам, оскільки Ощадбанк:

  • не дозволяє перевипуск картки онлайн;
  • вимагає обов’язкової особистої присутності у відділенні;
  • не здійснює доставку карток кур’єром або поштою;
  • повністю ігнорує факт, що частина людей фізично не здатна з’явитися у відділення.

"Держава делегувала соціальні пільги банку, який зробив їх фактично недосяжними", — написала вона. 

Реакція банку

Один із представників фінансової установи відреагував на скаргу жінки. Він написав, що замовити "картку киянина" клієнти можуть дистанційно — у контакт-центрі. При цьому у банку визнали, що забрати виготовлену картку люди можуть лише особисто у відділенні або ж надавши довіреність.

"Але це ми виправимо, реалізувавши доставку поштою/курʼєром", — йдеться у повідомленні. 

Як оформити "картку киянина" у 2025 році

Зробити це можна у відділеннях Ощадбанку, якщо надати наступні документи: 

  •  паспорт, або документ який його замінює;
  •  ідентифікаційний номер;
  •  документ, який підтверджує статус пільговика (для киян-пільговиків);
  • довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованій в Києві (для киян-пільговиків);
  •  кольорове фото 3х4 (за умови відсутності якісного фото, вклеєного в паспорті).

Киянам-пільговикам цю картку надають безплатно. 

Раніше стало відомо, що в Києві запрацює нова пільгова транспортна картка для проїзду у громадському транспорті. Отримати її зможуть люди, які не живуть у столиці. Дізнавайтесь також, як довго йтиме переказ з картки на картку Ощадбанку

Ощадбанк банки картка киянина банкнота картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації