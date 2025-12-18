Что делать, если заблокировали карту для социальных выплат — алгоритм действий

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Блокировка социальной карты — неприятная неожиданность, особенно когда речь идет о выплатах, от которых зависят ежедневные расходы. Это может произойти по разным причинам — от банального технического сбоя до долгов или несвоевременного обновления данных.

Новини.LIVE рассказывают, как действовать в таком случае.

Реклама

Читайте также:

На какие средства не могут наложить арест

Адвокат Юрий Айвазян объяснил на портале "Юристы UA", что законодательством Украины запрещается обращение взыскания и наложение ареста в частности на такие средства:

выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;

компенсация работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое обеспечение, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальная помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

пособие на детей одиноким матерям;

помощь лицам, занятым уходом за тремя и более детьми в возрасте до 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также другая помощь на детей, предусмотренная законом;

пособие на лечение;

пособие на погребение;

ежемесячная денежная помощь в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

Могут ли заблокировать карточку для социальных выплат

Арест средств, отметил юрист, осуществляется на основании соответствующего документа и может распространяться как на все денежные средства клиента, находящиеся на его банковских счетах, без определения конкретной суммы, так и на сумму, четко указанную в таком документе.

Если в документе об аресте не указан конкретный счет, но предусмотрено наложение ареста на денежные средства, размещенные на всех счетах клиента, банк обеспечивает выполнение требований путем наложения ареста на имеющиеся средства на всех счетах или на одном или нескольких из них — в зависимости от фактического остатка средств.

Социальная карта считается текущим счетом или отдельным текущим счетом без специального режима использования. В связи с этим такой счет не имеет особой правовой защиты от ареста.

Таким образом, при наличии задолженности арест может быть наложен и на счет должника, открытый для получения социальных выплат, если он не относится к счетам со специальным режимом использования.

Как действовать в случае блокировки социальной карты

Если арест наложили на средства, которые не подлежат взысканию, необходимо:

Обратиться в банк в котором обслуживается счет для получения информации о причинах блокировки и об исполнителе, который наложил арест. Получить из банка справку, что счет используется для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, социальной помощи и других предусмотренных законодательством Украины социальных выплат. Подать заявление в исполнительную службу о снятии ареста со счета, предоставив справку, полученную из банка.

Частный или государственный исполнитель, получив заявление и справку из банка, подтверждающую, что на средства, которые находятся на счете, запрещено обращать взыскание, не позднее следующего дня должен вынести постановление о снятии ареста с карты и направить его в банк для исполнения.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на социальную пенсию и как изменится ее размер в 2026 году.

Также узнавайте, что делать, если не получили 6 500 грн по правительственной программе "Зимняя поддержка".