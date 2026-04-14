Термін дії карток Ощадбанку: коли і як можна замовити онлайн

Клієнтам Ощадбанку треба замінити картки: що варто знати
Деяким клієнтам державного "Ощадбанку" необхідно подбати про завчасну заміну банківських карт, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року. Для цього варто звернутись до банківських відділень, а також є можливість зробити замовлення онлайн.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.
Хто має замінити старі картки Ощадбанку
Питанням необхідності замінити старих карт стурбовані деякі клієнти. Як пояснили у банку у соцмережі Facebook, взимку для більшості власників карт, термін яких сплив з лютого 2022 року, було вчергове пролонговано їхню дію.
Старі пластикові картки будуть чинні лише до кінця 30 червня поточного року. Через це клієнти мають завчасно уточнити у банку потребу у заміні. Зокрема, така вимога актуальна для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки можна залишитися без доступу до рахунків. Щоб отримати нову картку, треба або самостійно прибути у відділення, або зробити це через довірену особу.
Уточнити необхідність оновлення карток можна за такими каналами зв'язку:
- Контакт-центр: 0-800-210-800;
- Вебдзвінок на офіційному порталі банку;
- Дзвінок у вайбер.
Для клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном, діє спеціальна лінія підтримки: +38 (044) 247-84-18.
Здійснення перевірки можливе, якщо зателефонувати до банку зі свого фінансового номера, що прив'язаний до картки.
Як замовити банківську карту онлайн
За інформацією Ощадбанку, громадяни можуть зробити замовлення банківської карти офлайн у відділенні або онлайн на сайті банку. Зокрема, дистанційно це можна зробити:
- залишивши заявку на сайті Ощадбанку;
- оформивши у застосунку "Мобільний Ощад";
- через чат-боти у Viber, Telegram, Messenger Facebook.
Щоб оформити більшість карт, потрібно надати тільки паспорт громадянина та ідентифікаційний код, а також можуть вимагати довідку про доходи. У відділенні консультант має зорієнтувати щодо повного переліку документів для відкриття банківської картки. Для перевипуску необхідно мати лише паспорт та код.
Після замовлення картки онлайн необхідно прибути у відділення, щоб її забрати. Послуга відправлення карток у фінустанові не передбачена.
Читайте Новини.LIVE!