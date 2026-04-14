Головна Фінанси Клієнтам Ощадбанку треба замінити картки: що варто знати

Дата публікації: 14 квітня 2026 06:01
Термін дії карток Ощадбанку: коли і як можна замовити онлайн
Банківська установа у Києві. Фото: Новини.LIVE

Деяким клієнтам державного "Ощадбанку" необхідно подбати про завчасну заміну банківських карт, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року. Для цього варто звернутись до банківських відділень, а також є можливість зробити замовлення онлайн. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

Хто має замінити старі картки Ощадбанку

Питанням необхідності замінити старих карт стурбовані деякі клієнти. Як пояснили у банку у соцмережі Facebook, взимку для більшості власників карт, термін яких сплив з лютого 2022 року, було вчергове пролонговано їхню дію.

Старі пластикові картки будуть чинні лише до кінця 30 червня поточного року. Через це клієнти мають завчасно уточнити у банку потребу у заміні. Зокрема, така вимога актуальна для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки можна залишитися без доступу до рахунків. Щоб отримати нову картку, треба або самостійно прибути у відділення, або зробити це через довірену особу.

Уточнити необхідність оновлення карток можна за такими каналами зв'язку:

  • Контакт-центр: 0-800-210-800;  
  • Вебдзвінок на офіційному порталі банку;  
  • Дзвінок у вайбер.   

Для клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном, діє спеціальна лінія підтримки: +38 (044) 247-84-18. 

Здійснення перевірки можливе, якщо зателефонувати до банку зі свого фінансового номера, що прив'язаний до картки.

Як замовити банківську карту онлайн 

За інформацією Ощадбанку, громадяни можуть зробити замовлення банківської карти офлайн у відділенні або онлайн на сайті банку. Зокрема, дистанційно це можна зробити: 

  • залишивши заявку на сайті Ощадбанку; 
  • оформивши у застосунку "Мобільний Ощад";
  • через чат-боти у Viber, Telegram, Messenger Facebook. 

Щоб оформити більшість карт, потрібно надати тільки паспорт громадянина та ідентифікаційний код, а також можуть вимагати довідку про доходи. У відділенні консультант має зорієнтувати щодо повного переліку документів для відкриття банківської картки. Для перевипуску необхідно мати лише паспорт та код.

Після замовлення картки онлайн необхідно прибути у відділення, щоб її забрати. Послуга відправлення карток у фінустанові не передбачена.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку клієнти можуть самі обрати тип сповіщень (Push-сповіщенн, Viber, SMS-повідомлення, е-пошта). Зокрема, один зі способів у 2026 році є абсолютно безкоштовним. 

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк планує знизити вартість деяких аксесуарів щодо безконтактних розрахунків. Йдеться про спеціальну акційну пропозицію. Очікується, що тарифи зміняться з 20 квітня поточного року. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
