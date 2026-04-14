Термін дії карток Ощадбанку: коли і як можна замовити онлайн

Деяким клієнтам державного "Ощадбанку" необхідно подбати про завчасну заміну банківських карт, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року. Для цього варто звернутись до банківських відділень, а також є можливість зробити замовлення онлайн.

Хто має замінити старі картки Ощадбанку

Питанням необхідності замінити старих карт стурбовані деякі клієнти. Як пояснили у банку у соцмережі Facebook, взимку для більшості власників карт, термін яких сплив з лютого 2022 року, було вчергове пролонговано їхню дію.

Старі пластикові картки будуть чинні лише до кінця 30 червня поточного року. Через це клієнти мають завчасно уточнити у банку потребу у заміні. Зокрема, така вимога актуальна для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки можна залишитися без доступу до рахунків. Щоб отримати нову картку, треба або самостійно прибути у відділення, або зробити це через довірену особу.

Уточнити необхідність оновлення карток можна за такими каналами зв'язку:

Контакт-центр: 0-800-210-800;

Вебдзвінок на офіційному порталі банку;

Дзвінок у вайбер.

Для клієнтів Ощадбанку, які перебувають за кордоном, діє спеціальна лінія підтримки: +38 (044) 247-84-18.

Здійснення перевірки можливе, якщо зателефонувати до банку зі свого фінансового номера, що прив'язаний до картки.

Як замовити банківську карту онлайн

За інформацією Ощадбанку, громадяни можуть зробити замовлення банківської карти офлайн у відділенні або онлайн на сайті банку. Зокрема, дистанційно це можна зробити:

залишивши заявку на сайті Ощадбанку;

оформивши у застосунку "Мобільний Ощад";

через чат-боти у Viber, Telegram, Messenger Facebook.

Щоб оформити більшість карт, потрібно надати тільки паспорт громадянина та ідентифікаційний код, а також можуть вимагати довідку про доходи. У відділенні консультант має зорієнтувати щодо повного переліку документів для відкриття банківської картки. Для перевипуску необхідно мати лише паспорт та код.

Після замовлення картки онлайн необхідно прибути у відділення, щоб її забрати. Послуга відправлення карток у фінустанові не передбачена.

