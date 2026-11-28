Прохожие на фоне отделения Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" предоставил владельцам счетов возможность ежемесячно получать подарочные денежные сертификаты номиналом 1 000 грн на шопинг. Принять участие в акционной программе можно при условии оплаты покупок платежными картами Mastercard в соответствии с утвержденными правилами. Оформить их можно дистанционно в приложении "Мобильный Ощад" без посещения отделения.

О том, при каких условиях можно стать обладателем сертификата, рассказывают Новини.LIVE.

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Программа Ощадбанка по предоставлению клиентам призов

По информации пресс-службы, в рамках акционной программы "Мой заряд от трат", которую совместно реализуют Ощадбанк и международная платежная система Mastercard, клиенты могут получить различные призы к Рождественско-новогодним праздникам.

Украинцы, имеющие карты Mastercard, выпущенные Ощадбанком, смогут стать обладателями:

Денежных сертификатов giftmall; Зарядных станций для дома; Главного подарка в виде смартфона.

Стать участником розыгрыша можно, совершая ежедневные расчеты банковскими картами Mastercard. Расходы, произведенные в ноябре-декабре, гарантируют шансы на получение ценных подарков.

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Что необходимо для участия в акции Ощадбанка

Как уточнили в банке, акционная программа не требует отдельной регистрации, важно лишь:

Иметь в наличии действующую карту Mastercard, выпущенную Ощадбанком:

Осуществлять с помощью этой карты ежедневные расчеты.

Согласно правилам, совершение от 15 платежей на сумму от 300 грн в месяц гарантирует участие в розыгрыше.

В целом, чем больше будет совершено транзакций, тем выше будут шансы получить приз. А именно:

Один шанс — от 15 платежей;

Два шанса — от 20 платежей;

Три шанса — от 25 платежей.

Сроки проведения розыгрыша в Ощадбанке

Ожидается, что акционная программа Mastercard и Ощадбанка продлится до 15 января 2027 года. За этот период планируется провести несколько розыгрышей подарков, а в конце инициативы разыграют главный приз.

Планируется следующая периодичность вручения подарков:

Каждый месяц — будут определять 100 победителей для вручения сертификатов giftmall номиналом 1 000 грн;

Ежемесячно — будут выбирать по пять владельцев зарядных станций;

В финале программы — определят главного победителя, которому вручат современный смартфон.

В частности, действующие клиенты Ощадбанка могут открыть карту в приложении "Мобильный Ощад" или в отделении банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что изменится для клиентов Ощадбанка в декабре 2026 года. Основное обслуживание пенсионных карт останется бесплатным, будет доступна специальная программа "Мой пенсионный депозит", базовые тарифы не изменятся. При этом ожидается обновление услуг. Будет введена почтовая доставка платежных карт.

Еще Новини.LIVE писали о том, что владельцы некоторых карт Mastercard от Ощадбанка могут получить скидки до 500 грн на онлайн-расчеты в одной из сетей. Речь идет об операциях с премиальными картами. Для получения таких привилегий необходимо соблюдать требования программы. Акция будет действовать до 15 декабря 2026 года.