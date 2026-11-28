Перехожі на тлі відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" надав можливість власникам рахунків щомісяця отримувати подарункові грошові сертифікати номіналом 1 000 грн на шопінг. Взяти участь в акційній програмі можна за умови здійснення розрахунку за покупки платіжними картками Mastercard відповідно до затверджених правил. Оформити їх можна дистанційно у застосунку "Мобільний Ощад" без візиту до відділення.

Про те, за яких умов можна стати власником сертифіката, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Програма Ощадбанку з надання клієнтам призів

За інформацією пресслужби, у рамках акційної програми "Мій заряд від витрат", що спільно реалізують Ощадбанк та міжнародна платіжна система Mastercard, клієнти можуть отримати різні призи до Різдвяно-новорічних свят.

Українці, які мають картки Mastercard, емітовані Ощадбанком, зможуть стати власниками:

Грошових сертифікатів giftmall; Зарядних станцій для оселі; Головного подарунку у вигляді смартфона.

Стати учасником розіграшу можна, роблячи щоденні розрахунки банківськими картками Mastercard. Витрати, зроблені у листопаді-грудні, гарантуватимуть шанси отримання цінних подарунків.

Читайте також:

Що необхідно для участі в акції Ощадбанку

Як уточнили у банку, акційна програма не вимагає окремої реєстрації, важливо лише:

Мати в наявності активну карту Mastercard, випущену Ощадбанком:

Робити такою карткою щоденні розрахунки.

Згідно з правилами, здійснення від 15 оплат на суму від 300 грн за місяць гарантують участь у розіграші.

Загалом чим більше буде здійснено трансакцій, тим вищі будуть шанси отримати приз. А саме:

Один шанс — від 15 оплат;

Два шанси — від 20 оплат;

Три шанси — від 25 оплат.

Терміни проведення розіграшу в Ощадбанку

Очікується, що акційна програма Mastercard та Ощадбанку триватиме до 15 січня 2027 року. За цей період мають намір провести кілька розіграшів подарунків, а наприкінці ініціативи розіграють головний приз.

Планують таку регулярність надання подарунків:

Кожного місяця — визначатимуть 100 переможців для надання сертифікатів giftmall номіналом 1 000 грн;

Щомісяця — обиратимуть по п'ять власників зарядних станцій;

У фіналі програми — визначать головного переможця, якому вручать сучасний смартфон.

Зокрема, чинні клієнти Ощадбанку можуть відкрити картку у застосунку "Мобільний Ощад" або у відділенні банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зміниться для клієнтів Ощадбанку у грудні 2026 року. Основне обслуговування пенсійних карток залишиться безкоштовним, буде доступна спецпрограма "Мій пенсійний депозит", базові тарифи не зазнають змін. Тоді як очікується оновлення послуг. Запровадять поштову доставку платіжних карток.

Ще Новини.LIVE писали про те, що власники деяких карт Mastercard від Ощадбанку можуть отримати знижки до 500 грн на онлайн-розрахунки в одній з мереж. Йдеться про операції преміальними картами. Для таких привілеїв потрібно дотриматися вимог програми. Акція діятиме до 15 грудня 2026 року.