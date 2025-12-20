Видео
Видео

Клиент ПриватБанка пожаловался на оплату коммуналки — что не так

Клиент ПриватБанка пожаловался на оплату коммуналки — что не так

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 07:01
Оплата коммунальных услуг через ПриватБанк — что не понравилось клиенту
Приложение Приват24 в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Клиент ПриватБанка рассказал о несовершенной системе для оплаты коммунальных счетов через банк. По его мнению, там не хватает функционала.

Об этом говорится в одной из жалоб на сайте Минфин.

Читайте также:

Что не так с оплатой коммунальных счетов в ПриватБанке

Клиент банка описал некоторые пункты, которые мешают пользователям оплачивать счета. Он подчеркнул, что все функции этой услуги перемешаны.

"В Привате — хорошо подтягивает балансы, но опции для просмотра истории платежей по какие-то конкретной квартире, помесячно, по типу коммунальных, нет. Все вперемешку", — отметил мужчина.

Как оплатить коммунальные услуги в ПриватБанке

На сайте банка отмечается, что для оплаты коммунальных услуг можно выбрать один из нескольких вариантов:

  • мобильное приложение или портал Приват24;
  • терминалы самообслуживания или банкоматы;
  • телефонный звонок на номер 3700;
  • банковское отделение ПриватБанка.

В самом финучреждении отмечают, что удобнее всего коммунальные услуги оплачивать в мобильном приложении Приват24.

Стоимость использования сервисов ПриватБанка для расчета за коммунальные услуги зависит от способа оплаты и от условий договора с получателем.

Так, через Приват24, при наличии договора с получателем, комиссия будет 1 грн, если нет — 3 грн. Стоимость оплаты через терминал или банкомат, если есть договор с получателем, 1% от суммы (минимально 5 грн, максимально 500 грн), если нет договора — 1% (минимально 10 грн, максимально 1 тыс. грн).

Ранее мы рассказывали, что вскоре ПриватБанк отменит одну из своих бесплатных услуг. Известно, за что именно клиентам придется платить 80 грн. Узнавайте также, можно ли снять наличные с валютной карты ПриватБанка.

коммунальные услуги ПриватБанк банки банк оплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
