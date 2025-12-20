Відео
Головна Фінанси Клієнт ПриватБанку поскаржився на оплату комуналки — що не так

Клієнт ПриватБанку поскаржився на оплату комуналки — що не так

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 07:01
Оплата комунальних послуг через ПриватБанк — що не сподобалося клієнту
Додаток Приват24 у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Клієнт ПриватБанку розповів про недосконалу систему для оплати комунальних рахунків через банк. На його думку, там не вистачає функціоналу. 

Про це йдеться в одній зі скарг на сайті Мінфін.

Що не так із оплатою комунальних рахунків у ПриватБанку

Клієнт банку описав деякі пункти, які заважають користувачам сплачувати рахунки. Він підкреслив, що усі функції цієї послуги перемішані. 

"У Приваті — добре підтягує баланси, але опції для перегляду історії платежів по якісь конкретній квартирі, помісячно, по типу комунальних, немає. Все вперемішку", — зауважив чоловік. 

Як оплатити комунальні послуги у ПриватБанку 

На сайті банку зазначається, що для оплати комунальних послуг можна обрати один із кількох варіантів:

  • мобільний застосунок чи портал Приват24;
  • термінали самообслуговування чи банкомати;
  • телефонний дзвінок на номер 3700;
  • банківське відділення ПриватБанку.

У самій фінустанові наголошують, що найзручніше комунальні послуги оплачувати у мобільному застосунку Приват24. 

Вартість використання сервісів ПриватБанку для розрахунку за комунальні послуги залежить від способу оплати й від умов договору з одержувачем. 

Так, через Приват24, при наявності договору з отримувачем, комісія буде 1 грн, якщо немає — 3 грн. Вартість оплати через термінал чи банкомат, якщо є договір з отримувачем, 1% від суми (мінімально 5 грн, максимально 500 грн), якщо немає договору — 1% (мінімально 10 грн, максимально 1 тис. грн).

Раніше ми розповідали, що незабаром ПриватБанк скасує одну зі своїх безплатних послуг. Відомо, за що саме клієнтам доведеться платити 80 грн. Дізнавайтесь також, чи можна зняти готівку з валютної картки ПриватБанку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
