Оплата комунальних послуг через ПриватБанк — що не сподобалося клієнту

Клієнт ПриватБанку поскаржився на оплату комуналки — що не так
Клієнт ПриватБанку розповів про недосконалу систему для оплати комунальних рахунків через банк. На його думку, там не вистачає функціоналу.
Про це йдеться в одній зі скарг на сайті Мінфін.
Що не так із оплатою комунальних рахунків у ПриватБанку
Клієнт банку описав деякі пункти, які заважають користувачам сплачувати рахунки. Він підкреслив, що усі функції цієї послуги перемішані.
"У Приваті — добре підтягує баланси, але опції для перегляду історії платежів по якісь конкретній квартирі, помісячно, по типу комунальних, немає. Все вперемішку", — зауважив чоловік.
Як оплатити комунальні послуги у ПриватБанку
На сайті банку зазначається, що для оплати комунальних послуг можна обрати один із кількох варіантів:
- мобільний застосунок чи портал Приват24;
- термінали самообслуговування чи банкомати;
- телефонний дзвінок на номер 3700;
- банківське відділення ПриватБанку.
У самій фінустанові наголошують, що найзручніше комунальні послуги оплачувати у мобільному застосунку Приват24.
Вартість використання сервісів ПриватБанку для розрахунку за комунальні послуги залежить від способу оплати й від умов договору з одержувачем.
Так, через Приват24, при наявності договору з отримувачем, комісія буде 1 грн, якщо немає — 3 грн. Вартість оплати через термінал чи банкомат, якщо є договір з отримувачем, 1% від суми (мінімально 5 грн, максимально 500 грн), якщо немає договору — 1% (мінімально 10 грн, максимально 1 тис. грн).
