Головна Фінанси Клієнт Ощадбанку втратив майже 2000 грн на комісіях — деталі

Клієнт Ощадбанку втратив майже 2000 грн на комісіях — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 06:01
Комісії в Ощадбанку — клієнт, не знаючи, втратив майже 2000 грн
Банківська карта на тлі грошей. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" передбачені комісії за фінансові операції, про існування яких клієнти можуть дізнатися лише, отримавши виписку за рахунком. Один з громадян розповів, що за перерахунок коштів за зарплатним проєктом на рахунки інших банків загалом фінустанова списала 2 тис. грн, тоді як він вважав, що подібні операції безкоштовні. 

Про це йдеться на порталі "Мінфін", інформує видання Новини.LIVE

Читайте також:

Детальніше про комісії за операції за рахунком в Ощадбанку

Про проблему списання банком комісій без надходження сповіщень за операції розповів один із клієнтів. Він зазначив, що йдеться про зарплатний проєкт, за яким через пів року користування випадково дізнався, що за кожний платіж на картку іншого банку фінустанова знімала комісію, яка ніде не висвічувалась під час виконання переказу. Загалом клієнт за шість місяців заплатив за такі операції майже 2000 грн.

"Маю зарплатний проєкт в цьому банку, через пів року користування випадково дізнався, що за кожний платіж на картку іншого банку з мене знімається комісія, яку я ніде не бачу при виконанні переказу. За пів року втратив майже 2000 грн на комісіях, більше того, при перегляді транзакцій по картці цю комісію також не видно, її можна побачити тільки згенерувавши виписку по руху коштів або натиснувши кнопку деталі платежу", — йдеться у зверненні.

Про ще один вид комісії дізнався, коли, вважав, що втратив пластикову картку. Чоловік самостійно тимчасово її заблокував через опцію "Інша причина блокування", допоки не знайшов. Коли виявив фізичну картку, то одразу ж розблокував, однак банк списав 30 грн комісії "за розблокування".

Тарифи за обслуговування в Ощадбанку 

На порталі зазначили, що стягнення комісій за вищевказані операції передбачене внутрішніми правилами фінустанови. Зокрема, за платежі, які відбуваються на картки Ощадбанку, комісії не передбачені, а на інші банки — так. Найменша комісія під час виконання переказу на довільні реквізити становить 0,7%.

Такі списання вказуються перед кожним платежем чи переказом. Як правило, у застосунку "Оща24" внизу під реквізитами платежу вказані додаткові списання.

Також передбачена комісія за розблокування платіжної картки. Така інформація прописана у тарифах банку на 2026 рік.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Які ще комісії можуть списувати в Ощадбанку

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк також може нараховувати комісію за "обслуговування неактивного рахунку", навіть за умови його закриття. Таке може трапитися через неправильно виконану процедуру закриття. Необхідне подання відповідної заяви у відділення.

Тарифами банку передбачене списання спеціальної комісії у близько 100 грн, якщо картка понад рік неактивна. Проте кошти в борг не спишуть, якщо на рахунку не вистачатиме повної суми.

Якщо клієнт понад три роки не звертатиметься за грошима, Ощадбанк закриє таку карту в автоматичному режимі. 

Раніше ми писали, що в Ощадбанку клієнти мають можливість відкрити цифрову "Мою картку". Такий банківський продукт має низку переваг.   

Ще ми розповідали, що в Ощаді не всі клієнти мають можливість замінити старі картки, заблоковані на початку 2026 року. Йдеться про тих, хто виїхав за кордон.  

Ощадбанк гроші банки грошові перекази банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
