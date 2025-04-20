Зарплаты украинцев в 2025 году — будет ли меняться размер выплаты

Киевлянам выплачивают до 25 тыс. гривен — кто получит в 2025 году
В Киеве продолжают предоставлять ежегодную единовременную материальную помощь студентам из семей Героев Небесной сотни. Деньги также начисляют защитникам и защитницам государства.
Об этом говорится на Портале услуг КГГА.
Какую сумму выплачивают
Размер выплат составляет от 2,5 тыс. до 25 тыс. гривен, в зависимости от категории получателя и условий программы. Выплата положена студентам, которые учатся на дневной форме в высших и профессиональных учебных заведениях столицы, при условии, что они:
- являются детьми Героев Небесной сотни или погибших защитников Украины;
- зарегистрированы и проживают в Киеве не менее одного года.
Документы от киевлян принимают:
- Департамент социальной и ветеранской политики (на проспекте Любомира Гузара, 7, в кабинете № 16);
- Киевский военный хаб (Kyiv Military Hub) (на улице Крещатик, 36).
Заявку могут не зарегистрировать, если придете без:
- паспорта;
- регистрационного номера налогоплательщика;
- документа, подтверждающего родственные связи;
- справки из учебного заведения о дневной форме обучения;
- договора и квитанции об оплате обучения;
- документов, подтверждающих право на льготы (если есть).
Что еще стоит знать
Кроме помощи семьям Героев Небесной сотни, городские власти в Киеве финансово поддерживают малообеспеченные семьи. Так, в 2025 году они могут получить от Департамента социальной и ветеранской политики при КГГА от 500 до 10 тыс. грн.
Финансовая помощь рассчитана для малообеспеченных семей, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4,72 тыс. грн и которые попали в сложные жизненные обстоятельства.
Ранее стало известно, что правительство повысит размер стипендий курсантам из высших военных учебных заведений. С 1 мая они будут получать от 8 тыс. до 20 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что украинцы могут получить финпомощь до 20 тыс. евро от Международной организации по миграции для бизнеса. Проект финансирует правительство Германии.
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