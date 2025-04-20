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Киевлянам выплачивают до 25 тыс. гривен — кто получит в 2025 году

20 апреля 2025 15:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Зарплаты украинцев в 2025 году — будет ли меняться размер выплаты
Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Киеве продолжают предоставлять ежегодную единовременную материальную помощь студентам из семей Героев Небесной сотни. Деньги также начисляют защитникам и защитницам государства.

Об этом говорится на Портале услуг КГГА.

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Какую сумму выплачивают

Размер выплат составляет от 2,5 тыс. до 25 тыс. гривен, в зависимости от категории получателя и условий программы. Выплата положена студентам, которые учатся на дневной форме в высших и профессиональных учебных заведениях столицы, при условии, что они:

  • являются детьми Героев Небесной сотни или погибших защитников Украины;
  • зарегистрированы и проживают в Киеве не менее одного года.

Документы от киевлян принимают:

  • Департамент социальной и ветеранской политики (на проспекте Любомира Гузара, 7, в кабинете № 16);
  • Киевский военный хаб (Kyiv Military Hub) (на улице Крещатик, 36).

Заявку могут не зарегистрировать, если придете без:

  • паспорта;
  • регистрационного номера налогоплательщика;
  • документа, подтверждающего родственные связи;
  • справки из учебного заведения о дневной форме обучения;
  • договора и квитанции об оплате обучения;
  • документов, подтверждающих право на льготы (если есть).

Что еще стоит знать

Кроме помощи семьям Героев Небесной сотни, городские власти в Киеве финансово поддерживают малообеспеченные семьи. Так, в 2025 году они могут получить от Департамента социальной и ветеранской политики при КГГА от 500 до 10 тыс. грн.

Финансовая помощь рассчитана для малообеспеченных семей, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4,72 тыс. грн и которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Ранее стало известно, что правительство повысит размер стипендий курсантам из высших военных учебных заведений. С 1 мая они будут получать от 8 тыс. до 20 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы могут получить финпомощь до 20 тыс. евро от Международной организации по миграции для бизнеса. Проект финансирует правительство Германии.

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