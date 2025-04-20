Зарплаты украинцев в 2025 году — будет ли меняться размер выплаты

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве продолжают предоставлять ежегодную единовременную материальную помощь студентам из семей Героев Небесной сотни. Деньги также начисляют защитникам и защитницам государства.

Об этом говорится на Портале услуг КГГА.

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Какую сумму выплачивают

Размер выплат составляет от 2,5 тыс. до 25 тыс. гривен, в зависимости от категории получателя и условий программы. Выплата положена студентам, которые учатся на дневной форме в высших и профессиональных учебных заведениях столицы, при условии, что они:

являются детьми Героев Небесной сотни или погибших защитников Украины;

зарегистрированы и проживают в Киеве не менее одного года.

Документы от киевлян принимают:

Департамент социальной и ветеранской политики (на проспекте Любомира Гузара, 7, в кабинете № 16);

Киевский военный хаб (Kyiv Military Hub) (на улице Крещатик, 36).

Заявку могут не зарегистрировать, если придете без:

паспорта;

регистрационного номера налогоплательщика;

документа, подтверждающего родственные связи;

справки из учебного заведения о дневной форме обучения;

договора и квитанции об оплате обучения;

документов, подтверждающих право на льготы (если есть).

Что еще стоит знать

Кроме помощи семьям Героев Небесной сотни, городские власти в Киеве финансово поддерживают малообеспеченные семьи. Так, в 2025 году они могут получить от Департамента социальной и ветеранской политики при КГГА от 500 до 10 тыс. грн.

Финансовая помощь рассчитана для малообеспеченных семей, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4,72 тыс. грн и которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

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