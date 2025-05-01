Газовые сети — кто заплатит за дополнительные услуги 2,5 тыс. грн

Зажженная конфорка газовой плиты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям голубого топлива предоставляют услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования по заявкам на коммерческой основе. Известно, в чем заключается процедура реконструкции газовых сетей и какова стоимость по ремонту или замене оборудования в 2025 году.

Об этом говорится в материалах одного из филиалов "Газсети".

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Подробнее об услуге по реконструкции газовых сетей

Как отмечается, иногда гражданам необходимо изменить местоположение газового счетчика, котла или колонки. В таком случае они должны пройти процедуру реконструкции газовых сетей, которая предусматривает следующие этапы:

разработка технических условий и создание проекта;

прекращение газоснабжения, осуществление строительно-монтажных работ (демонтаж или монтаж сети);

проверка герметичности газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа.

В Газсети отмечают, что замену газового оборудования имеют право выполнять только лицензированные специалисты. Тогда как самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещается законодательством.

Чтобы заказать соответствующую услугу, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов. При себе нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина и идентификационный код;

документы, где подтверждается право собственности на объект реконструкции (выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество);

техпаспорт на квартиру или дом.

Сколько стоит реконструкция газового оборудования

Стоимость реконструкции специалисты рассчитывают индивидуально в зависимости от проекта и сложности. Так, замена котла по эскизу и перенос газопровода имеют разный уровень сложности.

В частности, Киевгаз также предоставляет услуги по установке, ремонту и техобслуживанию газового оборудования. Согласно обнародованным ценам, демонтаж котла (простой) обойдется в 792 тыс. грн, монтаж котла — в 2,53 тыс. грн, первичный пуск газа в отопительный котел с автоматикой — 1,08 тыс. грн.

"Стоимость работ установлена без учета материалов, комплектующих и переходов/переездов к объекту работ. Конечную стоимость работ определяет мастер после приезда, осмотра, проверки, определения необходимого перечня работ и материалов", — добавили в компании.

Тарифы в 2025 году. Источник: Киевгаз

Ранее мы писали, что в Нафтогазе заявили о неизменности годового тарифа "Фиксированный". До мая 2026 года потребители будут платить 7,96 грн. Соответствующее решение приняли с учетом действующего моратория.

Также ранее в Нафтогазе предупредили, кто не получит скидку в 1% от суммы при расчете за газ. Там уточнили некоторые нюансы для такого права.