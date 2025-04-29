Розрахунок за газ — Нафтогаз нагадав, як заощадити 3 тис. грн

Людина тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" нагадали, що українські споживачі можуть оплачувати рахунки за газ за допомогою "Національного кешбеку". Завдяки такій програмі можна суттєво економити власний бюджет.

Про це йдеться на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Детальніше про програму "Національний кешбек"

"Нацкешбек" є ініціативою уряду, спрямованою на підтримку українських виробників. Завдяки їй українці можуть оплачувати комунальні рахунки.

У рамках програми громадянам надають 10% кешбеку від витрат на купівлю товарів та послуг українського виробництва. За місяць держава може компенсувати до 3 тис. грн.

Для того, щоб почати збирати заощаджені кошти та потім оплатити послуги ЖКГ, необхідно зробити такі кроки:

відкрити спеціальну картку (віртуальну — в застосунку, фізичну — у банківському відділенні);

здійснити прив’язку картки до купівлі товарів та використовувати під час розрахунку;

купувати товари українського виробництва та отримувати заощаджені 10% на спецрахунок;

почати використовувати накопичені гроші на оплату комунпослуг, зокрема газу.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як здійснити розрахунок за газ кешбеком

У Нафтогазі повідомили, як українцям оплачувати газ кешбеком, отриманим за держпрограмою. Для цього клієнт має:

пройти авторизацію у кабінеті споживача на сайті або в мобільному застосунку постачальника газу;

обрати спосіб оплати "Нацкешбек";

підтвердити списання необхідної суми грошей з бонусного рахунку.

У компанії порадили сплачувати за спожитий газ до 25 числа в кілька кліків через:

особистий кабінет;

чат-бот GASUA у Viber або Telegram;

сайт gas.ua без реєстрації (за особовим рахунком чи за адресою).

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі пояснили, чому не всі отримують знижку в 1% від суми під час вчасного розрахунку за природний газ. Там уточнили всі умови для надання такого права.

Також у Нафтогазі розповіли про переоформлення особового рахунку за розподіл газу для уникнення проблем з оплатою рахунків. Зокрема, надали інформацію про необхідні документи.