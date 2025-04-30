Платіжки за газ — українцям назвали актуальні тарифи з 1 травня

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

30 квітня 2025 року в Україні добігає кінця дія річних тарифів на природний газ для населення. Відомо, чи чекати подорожчання блакитного палива більшості побутових споживачів з наступного місяця.

Про це розповідає редакція порталу Новини.LIVE.

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На українському ринку налічується дев'ять постачальників газу для населення, з яких п'ять пропонують і річну, фіксовану вартість, і змінну, щомісячну. Також чотири постачальники пропонують лише річні ціни.

В Україні на законодавчому рівні діє мораторій на підвищення тарифів, через що постачальники вже кілька разів зберігали ціни на колишньому рівні. Відтак, заморожені річні пропозиції мають пролонгувати вчетверте з початку повномасштабної війни.

Вартість кубометра газу, залежно від газопостачальної компанії, в рамках річних тарифів, нині коливається від 7,79 до 9,99 грн. Тоді як місячна або ринкова — від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вже заявила про незмінність річного тарифу "Фіксований" до травня 2026 року. Вона обслуговує більшість побутових споживачів — 12,5 млн українських домогосподарств.

Для українців кубометр блакитного палива від цього постачальника обходитиметься у 7,96 грн ще цілий рік.

"Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ... Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", — повідомили в Нафтогазі.

Річні тарифи на газ. Джерело: Газправда

Третя комунальна платіжка за газ

У травні частина громадян заплатить за газ більше, адже отримає так звану "третю платіжку". Її надішлють жителям багатоквартирних будинків за нову послугу з техобслуговування будівель.

У 2025 році філії компанії "Газорозподільні мережі України" опублікували на своїх сайтах графіки та актуальні ціни. Вартість обійдеться від близько 100 грн до майже 1 тис. грн залежно від міста.

Такі квитанції надходять не щомісяця, а лише раз за три чи п’ять років залежно від віку будинку. Якщо газовим мережам:

понад 25 років — один раз у три роки;

менш ніж 25 років — один раз у п’ять років.

Раніше ми писали, що у травні 2025 року тариф на електроенергію залишиться на поточному рівні. Однак одна категорія споживачів втратить пільгу.

Також ми повідомляли, що українці можуть оплачувати рахунки за газ за допомогою "Нацкешбеку". Це дозволить економити власний бюджет до 3 тис. грн.